Мандат Олега Королева перейдет директору данковского тепличного комбината?

57-летняя Любовь Харламова рассматривается региональными медведями в качестве сменщицы экс-губернатора в областном Совете.

Завтра на последней в этом году сессии областного Совета парламентарии рассмотрят заявление новоявленного сенатора Олега Королева о сложении им полномочий депутата областного Совета. Вакантное место может быть заполнено уже в январе. Из источников, близких к региональному политсовету "Единой России" GOROD48 стало известно, что главный претендент на мандат областного депутата - 57-летняя Любовь Харламова, директор данковского ООО "Тепличный комбинат "ЛипецкАгро".



У партии "Единая Россия" после сессии областного Совета будет 14 дней на то, чтобы обсудить и выдвинуть кандидатуру на вакантный мандат депутата областного Совета.



Любовь Харламова - не новичок на выборах. Так, в первый раз как заместитель гендиректора ЗАО "Русь" она избиралась в горсовет Данкова в 2010 году. В 2011 году избиралась в главы Спешне-Ивановского сельского поселения уже как безработная. А в 2016 году была вторым номером в 13-й региональной группе "Единой России" на выборах в областной Совет.





фото:greentalk.ru

