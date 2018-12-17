Общество

сегодня, 14:41

Мандат Олега Королева перейдет директору данковского тепличного комбината?

11 1321
#выборы
Мандат Олега Королева перейдет директору данковского тепличного комбината?

57-летняя Любовь Харламова рассматривается региональными медведями в качестве сменщицы экс-губернатора в областном Совете.

Завтра на последней в этом году сессии областного Совета парламентарии рассмотрят заявление новоявленного сенатора Олега Королева о сложении им полномочий депутата областного Совета. Вакантное место может быть заполнено уже в январе. Из источников, близких к региональному политсовету "Единой России" GOROD48 стало известно, что главный претендент на мандат областного депутата - 57-летняя Любовь Харламова, директор данковского ООО "Тепличный комбинат "ЛипецкАгро". 
 
У партии "Единая Россия" после сессии областного Совета будет 14 дней на то, чтобы обсудить и выдвинуть кандидатуру на вакантный мандат депутата областного Совета.

Любовь Харламова - не новичок на выборах. Так, в первый раз как заместитель гендиректора ЗАО "Русь" она избиралась в горсовет Данкова в 2010 году. В 2011 году избиралась в главы Спешне-Ивановского сельского поселения уже как безработная. А в 2016 году была вторым номером в 13-й региональной группе "Единой России" на выборах в областной Совет.


фото:greentalk.ru

11 1321
#выборы

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер военный

6 минут назад
"Смерти больше нет",жизнь при этом режиме и есть смерть.
ответить

Пенсионер

12 минут назад
Это настоящая корупция власти что тварят ублюдки из Единой России даже большевики такого не позволяли они проводили хоть какие-то туфтовые выборы . Эти уроды просто назначают по своему блатному списку за бабло.
ответить

Антисоветчик

15 минут назад
Поздравляя с Новым годом, главное не ошибиться в ударении. Но у единой России теперь появится свой символ наступающего года.
ответить

Дед Макар

16 минут назад
Я не понял - наш Петрович успел хоть одну "облсоветовскую" получку получить?
ответить

гостья

19 минут назад
и после этого нам рассказывают про свежую струю в руководстве?)))))) где??????
ответить

цирк

33 минуты назад
ну какие ей депутаты , что она может по жизни, акромя выпуска этих пластмассовых гмо-шных помидоров, в которых вбухали миллиарды и для кого сегодня выступал коуч тарасов -вот что значит фальсификация выборов-143 процента
ответить

543

39 минут назад
Доктор, позвольте с Вами не согласиться. Такую можно год не кормить. А на сэкономленные средства приобрести компьютерный томограф для Банковской ЦРБ.
ответить

гостья

43 минуты назад
Доктор, ))))) да ну...там вон посмотрите сегодняшние фото к статьям, здесь еще есть запас))))
ответить

Доктор

53 минуты назад
Ей нельзя в депутаты. Пусть подумает о своём здоровье. Ей уже есть (то есть кушать) некуда.
ответить

Да

сегодня, 15:03
Страшное слово перейдёт , "Малыш и Карлсон"...Молодший брат всегда донашивал вещи за старшим,И боялся ,что когда умрёт старший брат, Ему придётся донашивать его жену !!!! Вот путинские времена , Ха ,ха ,ха !!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Грипп наступает медленно, но верно
#Грипп #ОРВИ
Грипп наступает медленно, но верно

39 минут назад

Общество
Зоомагазин оштрафовали на 100 000 рублей за бардак
#ветеринария #штраф #торговля
5
Зоомагазин оштрафовали на 100 000 рублей за бардак

сегодня, 15:01

Общество
Сергей Иванов: «Мэр ответственен за все, что происходит в городе»
#Сергей Иванов
Сергей Иванов: «Мэр ответственен за все, что происходит в городе»

сегодня, 14:22

Общество
Мечты или реальность?
Мечты или реальность?

сегодня, 14:14

Общество
«Глаза в пол. «Дайте денег!» Это - позиция жертвы!»
#Игорь Артамонов #кадры
72
«Глаза в пол. «Дайте денег!» Это - позиция жертвы!»

сегодня, 13:45

Общество
За три дня на дорогах области 13 человек ранены, двое - погибли
2
За три дня на дорогах области 13 человек ранены, двое - погибли

сегодня, 10:54

Общество