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31 минуту назад
За новогодним настроением: куда можно поехать на зимних каникулах
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Еще есть возможность вскочить в последний вагон.
Новогодние каникулы — отличный повод попутешествовать, особенно, для тех, кто жалуется, что у него «нет новогоднего настроения». В России есть места с наивысшей концентрацией новогоднего настроения и несколько свободных зимних дней в этих краях можно провести с пользой для себя: узнать и увидеть нечто новое, развлечься и отдохнуть.
Мы собрали здесь ряд интересных зимних экскурсионно-туристических поездок, ради которых стоит покинуть даже самый удобный диван.
1. «В гости к Деду Морозу»
Турагентство «Слетать.ру» предлагает отправиться в путешествие в Великий Устюг на «Зимнем экспрессе», начало тура 02.01. 2019 г., завершение — 05.01. 19г.
Тур представляет собой «Железнодорожный Круиз», где купе - это ваша «каюта» от начала и до конца путешествия.
В Великом Устюге пассажиры поезда посетят загородную резиденцию Деда Мороза, встретятся с самим главным героем новогоднего праздника и его волшебной свитой. Гостей ждет развлекательная программа в Великом Устюге, театрализованные представления игры и зимние забавы.
Дети получат от Деда Мороза подарок грамоту.
2. Это Питер, детка!
Новый год можно встретить в Северной столице России.
Турагентство «Слетать.ру» предлагает тур в Санкт-Петербург: начало 30. 12. 2018, завершение 03. 12. 2019.
31 декабря туристов ждет обзорная экскурсия «Петербург в ожидании Нового года» с посещением Петропавловской крепости и Петровской акватории.
По желанию можно встретить Новый год на праздничном банкете в ресторане отеля или в центре города (за доплату, бронируется заранее); участники тура смогут посетить экскурсии «Легенды Зимнего дворца» с посещением Эрмитажа, загородную автобусную экскурсию в Царское Село «Величественные резиденции Романовых» с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты, «Искусство и религия» с посещением Русского музея (все за доплату, бронируется заранее).
Автобусный тур в Питер с празднованием Нового года в Северной столице предлагает липчанам и турагентство «Синяя птица».
Выезд из Липецка состоится 30 декабря, возвращение - 3 января.
В путевку стоимостью 9 700 на одного человека входит проезд на комфортабельном автобусе, две ночи в гостинице и завтраки. Также, приобретая путевку, вы автоматически оплачиваете новогодний банкет в банкетном зале гостиницы и экскурсионное обслуживание от турагентства.
Для вас — все красоты новогоднего Санкт-Петербурга, прогулки и незабываемые впечатления. Это путешествие — отличная возможность завести новые знакомства и изменить свою жизнь к лучшему, ведь туристическая группа посетит много знаковых и магических мест. Можно «заказать» себе денежную прибыль у грифонов, охраняющих Банковский мост, попросить Египетского сфинкса об исполнении заветного желания, а на Поцелуевом мосту встретить свою половинку.
Путешественники смогут получить благословение и покровительство у Петербургских святынь: в программе — посещение часовни Ксении Петербуржской, Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и Казанского собора.
Все подробности вы сможете узнать по телефонам турагентства в группе: vk.com/bluebird48.
3. Зимние каникулы в Сочи.
С 28.12. 2018 по 06. 01. 2019: турагентство «Слетать.ру» приглашает посетить курорт Краснодарского края, город Сочи.
Туристов ждет проживание в трехзвездочной гостинице «Сочи Парк Отель» (номер «люкс») и знаменитый Дедморозинг в местном парке развлечений – сказочные новогодние каникулы с насыщенной шоу-программой. Аттракционы, кафе и рестораны, праздничное убранство парка и фотозоны, Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга и все-все, все!
Завтрак по системе «шведский стол», банкет в новогоднюю ночь в ресторане.
4. Московский бит.
С 5 по 8 января 2019 года турагентство «Слетать.ру» предлагает посетить новогоднюю Москву.
В программе тура - экскурсия «Москва художников и меценатов. В экскурсию входит посещение Третьяковской галереи.
Кроме того в программе автобусная обзорная экскурсия: набережная Москва-реки с панорамой Кремля, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы, Поклонная гора с Парком Победы и Триумфальная арка, МГУ и Москва-Сити, Садовое кольцо и Новодевичий монастырь, Замоскворечье и Зарядье, посещение территории Кремля.
Экскурсия «Москва дворянская» по центру города с посещением Старого Арбата и Храма Христа Спасителя.
5. В Карелию — за северной экзотикой.
С 31 декабря по 3 января турагентство «Слетать.ру» предлагает поездку в Карелию, которая начнется в городе Петрозаводске.
Гостей ждет экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска.
В программе тура - посещение питомника ездовых собак. Вы прикоснетесь к миру крайнего севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени. В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России - энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски..
Туристы смогут посетить остров Кижи, природный заповедник «Кивач», отправиться в резиденцию карельского Деда Мороза. Традиционное чаепитие Олонецкой губернии, катание на старинных лыжах-шукшах, отдых в шунгитовой пещере — такие впечатления можно получить только в Карелии.
6. На «Поющем автобусе» в гости к «Тамбовской Казначейше»
Недалеко и весело: 4 и 7 января желающие смогут совершить новогоднюю музыкальную автобусную экскурсию к «Тамбовской Казначейше». Оригинальная экскурсия-концерт была придумана специально для тех, кто не привык сидеть на одном месте, любит петь и веселиться. «Поющий автобус» - это профессиональные ведущие и живая музыка.
Экскурсия подразумевает мастер-класс по изготовлению кондитерских изделий в музее истории шоколада и какао.
«Праздничный быт богатого городского дома начала ХХ века» - это экскурсия во дворец Асеевых - пожалуй, самое яркое и богатое здание Тамбова.
Туристов ждет еще один сюрприз: мастер-класс по рисованию на воде в технике «эбру» - и удовольствие и сувенир на память!
Узнать о подробностях поездки можно здесь: vk.com/club174653191.
7. Новогодняя столица — Тула.
3 января можно посетить новогоднюю столицу России этого года — Тулу.
В программе - праздничная обзорная экскурсия по древнему городу: исторический центр, старинные домики и великолепные церкви в роскошной иллюминации, недавно отреставрированная набережная.
В музее кондитерского и пряничного дела при Тульской фабрике «Ясная Поляна» посетителей знакомят с историей производства знаменитых тульских пряников, знакомят с бытом мастеров, вырезающих пряничные доски.
Будет и мастер-класс: один пряник вы сделаете под руководством опытного мастера, а вот второй уже полностью самостоятельно.
В историческом центре города, недалеко от стен древнего Кремля расположен самый
музыкальный музей Тулы - «Музей гармони Деда Филимона».
В старинной тульской аптеке посетители смогут на специальном мастер-классе составить собственные уникальные духи.
Цены и подробности тура здесь: https://vk.com/club174653191.
8. Новогодний Воронеж: балет «Щелкунчик».
6 января взрослых и детей приглашает Воронежский Государственный театр оперы
и балета на балет П. И. Чайковского «Щелкунчик».
Если отправиться на балет в рамках специального тура из Липецка, можно посетить к тому же Музей забытой музыки в Воронеже, где хранятся инструменты с разных концов мира, музей кукол и мишек Тедди, а также совершить обзорную автобусную экскурсию по новогоднему Воронежу с посещением самых ярких достопримечательностей города.
Подробности тура и цены здесь: vk.com/club174653191.
9. Новогоднее путешествие на Куликово поле.
5 января Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино в Тульской обоасти приглашает на интерактивную программу «В поисках Деда Мороза». Это квест для взрослых и детей: группа, во главе с ведущими, идет по заданному маршруту, преодолевая препятствия и выполняя задания.
Мастер-класс по колокольному звону ждет туристов на колокольне храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Для детей организованы семь микроэкскурсий по ключевым моментам исторической Куликовской битвы.
Подробности и цены здесь: vk.com/club174653191.
10. «Старый Новый год» в дворянской усадьбе.
12 января усадьба «Скорняково-Архангельское» приглашает отметить приход Нового года по старому стилю.
Гости вечера могут рассчитывать на: атмосферу салонного вечера XIX века, приветствия «представителей дворянства» XIX века, гадания по старинным русским традициям, выступление фольклорного коллектива с песнями, колядками, хороводом и играми.
Особые гости, можно сказать, звезды вечера — мужской хор «MAGNETUS» из Москвы (12+).
Уникальные голоса, музыкальная сказка, снегопад хорошего настроения, неожиданные образы артистов и возможность для всех желающих оказаться на одной сцене с музыкантами – такое волшебство бывает только под Новый год. Рок, поп, джаз, опера — для них нет ничего невозможного.
Как попасть на праздник, можно узнать здесь: vk.com/club174653191.
Мы собрали здесь ряд интересных зимних экскурсионно-туристических поездок, ради которых стоит покинуть даже самый удобный диван.
1. «В гости к Деду Морозу»
Турагентство «Слетать.ру» предлагает отправиться в путешествие в Великий Устюг на «Зимнем экспрессе», начало тура 02.01. 2019 г., завершение — 05.01. 19г.
Тур представляет собой «Железнодорожный Круиз», где купе - это ваша «каюта» от начала и до конца путешествия.
В Великом Устюге пассажиры поезда посетят загородную резиденцию Деда Мороза, встретятся с самим главным героем новогоднего праздника и его волшебной свитой. Гостей ждет развлекательная программа в Великом Устюге, театрализованные представления игры и зимние забавы.
Дети получат от Деда Мороза подарок грамоту.
2. Это Питер, детка!
Новый год можно встретить в Северной столице России.
Турагентство «Слетать.ру» предлагает тур в Санкт-Петербург: начало 30. 12. 2018, завершение 03. 12. 2019.
31 декабря туристов ждет обзорная экскурсия «Петербург в ожидании Нового года» с посещением Петропавловской крепости и Петровской акватории.
По желанию можно встретить Новый год на праздничном банкете в ресторане отеля или в центре города (за доплату, бронируется заранее); участники тура смогут посетить экскурсии «Легенды Зимнего дворца» с посещением Эрмитажа, загородную автобусную экскурсию в Царское Село «Величественные резиденции Романовых» с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты, «Искусство и религия» с посещением Русского музея (все за доплату, бронируется заранее).
Автобусный тур в Питер с празднованием Нового года в Северной столице предлагает липчанам и турагентство «Синяя птица».
Выезд из Липецка состоится 30 декабря, возвращение - 3 января.
В путевку стоимостью 9 700 на одного человека входит проезд на комфортабельном автобусе, две ночи в гостинице и завтраки. Также, приобретая путевку, вы автоматически оплачиваете новогодний банкет в банкетном зале гостиницы и экскурсионное обслуживание от турагентства.
Для вас — все красоты новогоднего Санкт-Петербурга, прогулки и незабываемые впечатления. Это путешествие — отличная возможность завести новые знакомства и изменить свою жизнь к лучшему, ведь туристическая группа посетит много знаковых и магических мест. Можно «заказать» себе денежную прибыль у грифонов, охраняющих Банковский мост, попросить Египетского сфинкса об исполнении заветного желания, а на Поцелуевом мосту встретить свою половинку.
Путешественники смогут получить благословение и покровительство у Петербургских святынь: в программе — посещение часовни Ксении Петербуржской, Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и Казанского собора.
Все подробности вы сможете узнать по телефонам турагентства в группе: vk.com/bluebird48.
3. Зимние каникулы в Сочи.
С 28.12. 2018 по 06. 01. 2019: турагентство «Слетать.ру» приглашает посетить курорт Краснодарского края, город Сочи.
Туристов ждет проживание в трехзвездочной гостинице «Сочи Парк Отель» (номер «люкс») и знаменитый Дедморозинг в местном парке развлечений – сказочные новогодние каникулы с насыщенной шоу-программой. Аттракционы, кафе и рестораны, праздничное убранство парка и фотозоны, Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга и все-все, все!
Завтрак по системе «шведский стол», банкет в новогоднюю ночь в ресторане.
4. Московский бит.
С 5 по 8 января 2019 года турагентство «Слетать.ру» предлагает посетить новогоднюю Москву.
В программе тура - экскурсия «Москва художников и меценатов. В экскурсию входит посещение Третьяковской галереи.
Кроме того в программе автобусная обзорная экскурсия: набережная Москва-реки с панорамой Кремля, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы, Поклонная гора с Парком Победы и Триумфальная арка, МГУ и Москва-Сити, Садовое кольцо и Новодевичий монастырь, Замоскворечье и Зарядье, посещение территории Кремля.
Экскурсия «Москва дворянская» по центру города с посещением Старого Арбата и Храма Христа Спасителя.
5. В Карелию — за северной экзотикой.
С 31 декабря по 3 января турагентство «Слетать.ру» предлагает поездку в Карелию, которая начнется в городе Петрозаводске.
Гостей ждет экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска.
В программе тура - посещение питомника ездовых собак. Вы прикоснетесь к миру крайнего севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени. В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России - энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски..
Туристы смогут посетить остров Кижи, природный заповедник «Кивач», отправиться в резиденцию карельского Деда Мороза. Традиционное чаепитие Олонецкой губернии, катание на старинных лыжах-шукшах, отдых в шунгитовой пещере — такие впечатления можно получить только в Карелии.
6. На «Поющем автобусе» в гости к «Тамбовской Казначейше»
Недалеко и весело: 4 и 7 января желающие смогут совершить новогоднюю музыкальную автобусную экскурсию к «Тамбовской Казначейше». Оригинальная экскурсия-концерт была придумана специально для тех, кто не привык сидеть на одном месте, любит петь и веселиться. «Поющий автобус» - это профессиональные ведущие и живая музыка.
Экскурсия подразумевает мастер-класс по изготовлению кондитерских изделий в музее истории шоколада и какао.
«Праздничный быт богатого городского дома начала ХХ века» - это экскурсия во дворец Асеевых - пожалуй, самое яркое и богатое здание Тамбова.
Туристов ждет еще один сюрприз: мастер-класс по рисованию на воде в технике «эбру» - и удовольствие и сувенир на память!
Узнать о подробностях поездки можно здесь: vk.com/club174653191.
7. Новогодняя столица — Тула.
3 января можно посетить новогоднюю столицу России этого года — Тулу.
В программе - праздничная обзорная экскурсия по древнему городу: исторический центр, старинные домики и великолепные церкви в роскошной иллюминации, недавно отреставрированная набережная.
В музее кондитерского и пряничного дела при Тульской фабрике «Ясная Поляна» посетителей знакомят с историей производства знаменитых тульских пряников, знакомят с бытом мастеров, вырезающих пряничные доски.
Будет и мастер-класс: один пряник вы сделаете под руководством опытного мастера, а вот второй уже полностью самостоятельно.
В историческом центре города, недалеко от стен древнего Кремля расположен самый
музыкальный музей Тулы - «Музей гармони Деда Филимона».
В старинной тульской аптеке посетители смогут на специальном мастер-классе составить собственные уникальные духи.
Цены и подробности тура здесь: https://vk.com/club174653191.
8. Новогодний Воронеж: балет «Щелкунчик».
6 января взрослых и детей приглашает Воронежский Государственный театр оперы
и балета на балет П. И. Чайковского «Щелкунчик».
Если отправиться на балет в рамках специального тура из Липецка, можно посетить к тому же Музей забытой музыки в Воронеже, где хранятся инструменты с разных концов мира, музей кукол и мишек Тедди, а также совершить обзорную автобусную экскурсию по новогоднему Воронежу с посещением самых ярких достопримечательностей города.
Подробности тура и цены здесь: vk.com/club174653191.
9. Новогоднее путешествие на Куликово поле.
5 января Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино в Тульской обоасти приглашает на интерактивную программу «В поисках Деда Мороза». Это квест для взрослых и детей: группа, во главе с ведущими, идет по заданному маршруту, преодолевая препятствия и выполняя задания.
Мастер-класс по колокольному звону ждет туристов на колокольне храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Для детей организованы семь микроэкскурсий по ключевым моментам исторической Куликовской битвы.
Подробности и цены здесь: vk.com/club174653191.
10. «Старый Новый год» в дворянской усадьбе.
12 января усадьба «Скорняково-Архангельское» приглашает отметить приход Нового года по старому стилю.
Гости вечера могут рассчитывать на: атмосферу салонного вечера XIX века, приветствия «представителей дворянства» XIX века, гадания по старинным русским традициям, выступление фольклорного коллектива с песнями, колядками, хороводом и играми.
Особые гости, можно сказать, звезды вечера — мужской хор «MAGNETUS» из Москвы (12+).
Уникальные голоса, музыкальная сказка, снегопад хорошего настроения, неожиданные образы артистов и возможность для всех желающих оказаться на одной сцене с музыкантами – такое волшебство бывает только под Новый год. Рок, поп, джаз, опера — для них нет ничего невозможного.
Как попасть на праздник, можно узнать здесь: vk.com/club174653191.
2 275
Гость
охохо