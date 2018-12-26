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31 минуту назад

За новогодним настроением: куда можно поехать на зимних каникулах

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#Новый год #туризм
За новогодним настроением: куда можно поехать на зимних каникулах

Еще есть возможность вскочить в последний вагон. 

Новогодние каникулы — отличный повод попутешествовать, особенно, для тех, кто жалуется, что у него «нет новогоднего настроения».  В России есть места с наивысшей концентрацией новогоднего настроения и несколько свободных зимних дней в этих краях можно провести с пользой для себя: узнать и увидеть нечто новое, развлечься и отдохнуть. 

Мы собрали здесь ряд интересных зимних экскурсионно-туристических поездок, ради которых стоит покинуть даже самый удобный диван.  

1. «В гости к Деду Морозу»

Турагентство «Слетать.ру» предлагает отправиться в путешествие в Великий Устюг на «Зимнем экспрессе», начало тура 02.01. 2019 г., завершение — 05.01. 19г.
Тур представляет собой «Железнодорожный Круиз», где купе - это ваша «каюта» от начала и до конца путешествия. 

В Великом Устюге пассажиры поезда посетят загородную резиденцию Деда Мороза, встретятся с самим главным героем новогоднего праздника и его волшебной свитой. Гостей ждет развлекательная программа в Великом Устюге, театрализованные представления игры и зимние забавы.

Дети получат от Деда Мороза подарок грамоту.

2. Это Питер, детка! 

Новый год можно встретить в Северной столице России. 
Турагентство «Слетать.ру» предлагает тур в Санкт-Петербург: начало 30. 12. 2018, завершение 03. 12. 2019. 

31 декабря туристов ждет обзорная экскурсия «Петербург в ожидании Нового года» с посещением Петропавловской крепости и Петровской акватории.

По желанию можно встретить Новый год на праздничном банкете в ресторане отеля или в центре города (за доплату, бронируется заранее); участники тура смогут посетить экскурсии «Легенды Зимнего дворца» с посещением Эрмитажа, загородную автобусную экскурсию в Царское Село «Величественные резиденции Романовых» с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты, «Искусство и религия» с посещением Русского музея (все за доплату, бронируется заранее).

Автобусный тур в Питер с празднованием Нового года в Северной столице предлагает липчанам и турагентство «Синяя птица».

Выезд из Липецка состоится 30 декабря, возвращение - 3 января.

В путевку стоимостью 9 700  на одного человека входит проезд на комфортабельном автобусе, две ночи в гостинице и завтраки. Также, приобретая путевку, вы автоматически оплачиваете новогодний банкет в банкетном зале гостиницы и экскурсионное обслуживание от турагентства. 

Для вас — все красоты новогоднего Санкт-Петербурга, прогулки и незабываемые впечатления. Это путешествие — отличная возможность завести новые знакомства и изменить свою жизнь к лучшему, ведь туристическая группа посетит много знаковых и магических мест. Можно «заказать» себе денежную прибыль у грифонов, охраняющих Банковский мост, попросить Египетского сфинкса об исполнении заветного желания, а на Поцелуевом мосту встретить свою половинку. 

Путешественники смогут получить благословение и покровительство у Петербургских святынь: в программе — посещение часовни Ксении Петербуржской, Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и Казанского собора. 

Все подробности вы сможете узнать по телефонам турагентства в группе:  vk.com/bluebird48.


3. Зимние каникулы в Сочи.

С 28.12. 2018 по 06. 01. 2019: турагентство «Слетать.ру» приглашает посетить курорт Краснодарского края, город Сочи. 

Туристов ждет проживание в трехзвездочной гостинице «Сочи Парк Отель» (номер «люкс») и знаменитый Дедморозинг в местном парке развлечений – сказочные новогодние каникулы с насыщенной шоу-программой. Аттракционы, кафе и рестораны, праздничное убранство парка и фотозоны, Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга и все-все, все! 

Завтрак по системе «шведский стол», банкет в новогоднюю ночь в ресторане.  

4. Московский бит.

С 5 по 8 января 2019 года турагентство «Слетать.ру» предлагает посетить новогоднюю Москву. 
В программе тура - экскурсия «Москва художников и меценатов. В экскурсию входит посещение Третьяковской галереи.

Кроме того в программе автобусная обзорная экскурсия: набережная Москва-реки с панорамой Кремля, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы, Поклонная гора с Парком Победы и Триумфальная арка, МГУ и Москва-Сити, Садовое кольцо и Новодевичий монастырь, Замоскворечье и Зарядье, посещение территории Кремля.

Экскурсия «Москва дворянская» по центру города с посещением Старого Арбата и Храма Христа Спасителя. 

5. В Карелию — за северной экзотикой. 

С 31 декабря по 3 января турагентство «Слетать.ру» предлагает поездку в Карелию, которая начнется в городе Петрозаводске. 

Гостей ждет экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. 

В программе тура - посещение питомника ездовых собак. Вы прикоснетесь к миру крайнего севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени. В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России - энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.. 
Туристы смогут посетить остров Кижи, природный заповедник «Кивач», отправиться в резиденцию карельского Деда Мороза. Традиционное чаепитие Олонецкой губернии, катание на старинных лыжах-шукшах, отдых в шунгитовой пещере — такие впечатления можно получить только в Карелии. 

6. На «Поющем автобусе» в гости к «Тамбовской Казначейше»

Недалеко и весело: 4 и 7 января желающие смогут совершить новогоднюю музыкальную автобусную экскурсию к «Тамбовской Казначейше». Оригинальная экскурсия-концерт была придумана специально для тех, кто не привык сидеть на одном месте, любит петь и веселиться. «Поющий автобус» - это профессиональные ведущие и живая музыка. 

Экскурсия подразумевает мастер-класс по изготовлению кондитерских изделий в музее истории шоколада и какао.

«Праздничный быт богатого городского дома начала ХХ века» - это экскурсия во дворец Асеевых - пожалуй, самое яркое и богатое здание Тамбова. 

Туристов ждет еще один сюрприз: мастер-класс по рисованию на воде в технике «эбру» - и удовольствие и сувенир на память! 

Узнать о подробностях поездки можно здесь: vk.com/club174653191.

7. Новогодняя столица — Тула. 

3 января можно посетить новогоднюю столицу России этого года — Тулу.

В программе - праздничная обзорная экскурсия по древнему городу: исторический центр, старинные домики и великолепные церкви в роскошной иллюминации, недавно отреставрированная набережная. 

В музее кондитерского и пряничного дела при Тульской фабрике «Ясная Поляна» посетителей знакомят с историей производства знаменитых тульских пряников, знакомят с бытом мастеров, вырезающих пряничные доски. 

Будет и мастер-класс: один пряник вы сделаете под руководством опытного мастера, а вот второй уже полностью самостоятельно. 

В историческом центре города, недалеко от стен древнего Кремля расположен самый
музыкальный музей Тулы - «Музей гармони Деда Филимона».

В старинной тульской аптеке посетители смогут на специальном мастер-классе составить собственные уникальные духи. 
Цены и подробности тура здесь: https://vk.com/club174653191.

8. Новогодний Воронеж: балет «Щелкунчик».

6 января взрослых и детей приглашает Воронежский Государственный театр оперы
и балета на балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

Если отправиться на балет в рамках специального тура из Липецка, можно посетить к тому же Музей забытой музыки в Воронеже, где хранятся инструменты с разных концов мира, музей кукол и мишек Тедди, а также совершить обзорную автобусную экскурсию по новогоднему Воронежу с посещением самых ярких достопримечательностей города. 

Подробности тура и цены здесь: vk.com/club174653191.


9. Новогоднее путешествие на Куликово поле.

5 января Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино в Тульской обоасти приглашает на интерактивную программу «В поисках Деда Мороза». Это квест для взрослых и детей: группа, во главе с ведущими, идет по заданному маршруту, преодолевая препятствия и выполняя задания. 

Мастер-класс по колокольному звону ждет туристов на колокольне храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

Для детей организованы семь микроэкскурсий по ключевым моментам исторической Куликовской битвы. 

Подробности и цены здесь:  vk.com/club174653191.

10. «Старый Новый год» в дворянской усадьбе.

12 января усадьба «Скорняково-Архангельское» приглашает отметить приход Нового года по старому стилю. 

Гости вечера могут рассчитывать на: атмосферу салонного вечера XIX века, приветствия «представителей дворянства» XIX века, гадания по старинным русским традициям, выступление фольклорного коллектива с песнями, колядками, хороводом и играми. 

Особые гости, можно сказать, звезды вечера — мужской хор «MAGNETUS» из Москвы (12+). 
Уникальные голоса, музыкальная сказка, снегопад хорошего настроения, неожиданные образы артистов и возможность для всех желающих оказаться на одной сцене с музыкантами – такое волшебство бывает только под Новый год. Рок, поп, джаз, опера — для них нет ничего невозможного. 

Как попасть на праздник, можно узнать здесь: vk.com/club174653191.

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#Новый год #туризм

Комментарии (2)

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Гость

2 минуты назад
Куда поехать? В больницу!!! Все болеют блин. Куда не зайди, в какой магазин, в какую шарашку - все кашляют. Сами всей семьёй чхаем!!! А вы поехать говорите...
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охохо

10 минут назад
ну да ну да...с такими ценами перед нг тока и ехать куды б нибудь
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