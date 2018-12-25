30 лучших студентов ЛГТУ получат стипендии от НЛМК

НЛМК подвел итоги конкурсного отбора тридцати лучших студентов Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ), которые будут получать именные стипендии НЛМК в 2018/2019 учебном году. Стипендиальная программа действует с 2000 года и направлена на поддержку студентов базового учебного заведения, стимулирование их учебной, научной и практической деятельности.



В течение учебного года всем победителям конкурсного отбора ежемесячно будет выплачиваться от предприятия дополнительная стипендия 5 000 рублей. Стипендиаты примут участие в мероприятиях ПАО НЛМК, которые помогут им лучше узнать специфику работы на металлургическом предприятии и определиться с выбором будущей профессии.



«С начала действия стипендиальной программы более 400 студентов ЛГТУ уже стали обладателями именных стипендий НЛМК. Мы стимулируем интерес студентов к качественному образованию и еще на этапе обучения закладываем основу успешной профессиональной карьеры. В дальнейшем все стипендиаты получают преимущественное право при трудоустройстве и возможность на практике применить свои знания. Сейчас в Группе НЛМК работает около 300 стипендиатов НЛМК разных лет. Многие из них занимают руководящие должности, состоят в кадровом резерве», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.



Стипендиатами НЛМК могут стать студенты старших курсов ЛГТУ востребованных на НЛМК направлений подготовки - металлургия, теплоэнергетика, логистика, электроэнергетика, ремонт и экономика. Соискатели должны иметь хорошую или отличную успеваемость по итогам двух последних сессий. В этом году стипендиатами стали студенты Металлургического института, Института машиностроения, физико-технологического факультета, экономического факультета, а также факультетов инженеров транспорта, автоматизации и информатики ЛГТУ. Все они прошли конкурсный отбор в университете, а также собеседование с руководителями Новолипецкого комбината. При определении лучших учитывалась также их желание в будущем работать в компании.



Сегодня стипендии от комбината получают более 1000 липецких студентов высших и средних профессиональных учебных заведений НЛМК. С 2015 года стипендиальная программа НЛМК получила также развитие и в Воронежском государственном университете, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.



