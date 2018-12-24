Пьяный вор подарил украденное своей сожительнице

Данковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого мужчины. Его ранее привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и разбой. В Данкове мужчину судили по обвинению в угрозе убийством и воровстве. Еще до приговора он признался в преступлениях.

Днем 3 июля 2018 года пьяный подсудимый совершил кражу. Этот день мужчина начал с покупки литра пива. Возле магазина на улице Чкалова злоумышленник познакомился с двумя парнями. Один из них предложил выпить у него дома — в комнате общежития в переулке Краснова. Все трое отправились туда распивать спиртное. Случайный гость дождался, пока хозяин комнаты уснет, и собрал в хозяйственную сумку все его добро: DVD-плеер, рубашки черного и синего цвета, спортивные брюки, телевизионный ресивер, мобильный телефон и ноутбук. Нести домой все украденное он не стал: ноутбук спрятал в парке Победы. Остальное имущество вручил своей сожительнице.



Вечером того же дня мужчина совершил еще одно преступление — угрожал убийством своим соседям по общежитию. Взяв в руки топор, он бросил им фразу «Сейчас я вас порублю!». Сосед подсудимого обратился в полицию.



Суд признал мужчину виновным в краже и угрозе убийством. Его приговорили к 2,5 года заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяц. На этот срок мужчине запретили ночью выходить из дома, посещать кафе и рестораны.