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Пьяный вор подарил украденное своей сожительнице
Данковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого мужчины. Его ранее привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и разбой. В Данкове мужчину судили по обвинению в угрозе убийством и воровстве. Еще до приговора он признался в преступлениях.
Вечером того же дня мужчина совершил еще одно преступление — угрожал убийством своим соседям по общежитию. Взяв в руки топор, он бросил им фразу «Сейчас я вас порублю!». Сосед подсудимого обратился в полицию.
Суд признал мужчину виновным в краже и угрозе убийством. Его приговорили к 2,5 года заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяц. На этот срок мужчине запретили ночью выходить из дома, посещать кафе и рестораны.
пенсионер