Происшествия

сегодня, 14:12

Пьяный вор подарил украденное своей сожительнице

1 882
#кража #угроза убийством
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Пьяный вор подарил украденное своей сожительнице

Данковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого мужчины. Его ранее привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и разбой. В Данкове мужчину судили по обвинению в угрозе убийством и воровстве. Еще до приговора он признался в преступлениях.

Днем 3 июля 2018 года пьяный подсудимый совершил кражу. Этот день мужчина начал с покупки литра пива. Возле магазина на улице Чкалова злоумышленник познакомился с двумя парнями. Один из них предложил выпить у него дома — в комнате общежития в переулке Краснова. Все трое отправились туда распивать спиртное. Случайный гость дождался, пока хозяин комнаты уснет, и собрал в хозяйственную сумку все его добро: DVD-плеер, рубашки черного и синего цвета, спортивные брюки, телевизионный ресивер, мобильный телефон и ноутбук. Нести домой все украденное он не стал: ноутбук спрятал в парке Победы. Остальное имущество вручил своей сожительнице.

Вечером того же дня мужчина совершил еще одно преступление — угрожал убийством своим соседям по общежитию. Взяв в руки топор, он бросил им фразу «Сейчас я вас порублю!». Сосед подсудимого обратился в полицию.

Суд признал мужчину виновным в краже и угрозе убийством. Его приговорили к 2,5 года заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяц. На этот срок мужчине запретили ночью выходить из дома, посещать кафе и рестораны.
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#кража #угроза убийством
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Комментарии (1)

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пенсионер

сегодня, 14:29
почему не влупить 25 лет что бы другие прочитав это немного подумали своими дебильными головами
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