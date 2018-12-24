Общество

29 минут назад

Цены на квартиры в новостройках Липецка выросли на 5%

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#цена #квартира
Цены на квартиры в новостройках Липецка выросли на 5%

А стоимость квадратного метра — почти на 10%.

Эксперты федерального портала недвижимости «Мир квартир» оценили динамику цен на квадратные метры и квартиры в новостройках крупных городов России. Аналитики сравнили цены на начало 2018 года и его конец. Уходящий 2018 год увеличил цену квадратного метра российских новостроек в среднем по стране на 7,4% и прирастил к среднему бюджету покупки 6%, утверждают аналитики.

В Липецке стоимость квадратного метра за год выросла на 9,8% и составила 40 950 рублей. Стоимость квартиры в новостройке увеличилась на 5,7% до 2 271 064 рублей. По этим позициям Липецкая область заняла второе место среди регионов Центрального Черноземья. Заметнее цены на «квадраты» и квартиры подорожали только в Курске. Там стоимость квадратного метра выросла на 15,6% до 41 193 рублей, квартир — на 12,5% до 2 496 237 рублей. В Белгороде цены практически не изменились: +1,3% к цене метра (55 831 рубль) и +0,6% к цене квартиры (3 290 067 рублей). В Воронеже, несмотря на то, что растут цены на «метры»(+2,2% до 44 592 рублей), падает стоимость квартир (-2,5% до 2 393 539 рублей) .

Заметнее всего цены в новостройках за год выросли в Калининграде, Владивостоке и Казани, а в Ростове-на-Дону и Самаре цены, наоборот, снизились.
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#цена #квартира

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