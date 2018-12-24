Общество

сегодня, 09:51

В Липецке демонтировали 49 рекламных тумб

6 1279
#тумбы #реклама
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В Липецке демонтировали 49 рекламных тумб

Сегодня подрядчики начнут вывозить их с улиц города.

В Липецке происходит демонтаж старых неприглядных рекламных тумб.

Как сообщили GOROD48 в МКУ «Городской центр рекламы», в выходные подрядчики начали демонтировать рекламные конструкции, примерзшие к асфальту. Их повалили набок, чтобы уже сегодня вывезти с улиц.

Муниципальные рекламщики демонтируют 49 рекламных тумб. В дальнейшем, с учетом востребованности, будет решаться, какие из них будут заменены на новые, а какие - нет.

6 1279
#тумбы #реклама
1

Комментарии (6)

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Клоун

12 минут назад
А кому они мешали ?
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Петя

13 минут назад
У нас 2 проблемы -бадминтон и рекламные тумбы. Идиоты.
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***

16 минут назад
уже не знают куда бабло народно списать, изгаляются черти
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Владимир

28 минут назад
Поваляли и валяются, теперь это называется демонтировали, я вообще подумал это * их поволяли, а оказывается у нас в Липецке так демонтаж проходит))))
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Ау

29 минут назад
"В дальнейшем будет решаться, какие из них будут заменены на новые, а какие - нет с учетом востребованности. " - это распиливание бюджета когда-нибудь прекратится?
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тумба

38 минут назад
тудеритумба
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