В Липецке демонтировали 49 рекламных тумб

Сегодня подрядчики начнут вывозить их с улиц города.

В Липецке происходит демонтаж старых неприглядных рекламных тумб.

Как сообщили GOROD48 в МКУ «Городской центр рекламы», в выходные подрядчики начали демонтировать рекламные конструкции, примерзшие к асфальту. Их повалили набок, чтобы уже сегодня вывезти с улиц.

Муниципальные рекламщики демонтируют 49 рекламных тумб. В дальнейшем, с учетом востребованности, будет решаться, какие из них будут заменены на новые, а какие - нет.