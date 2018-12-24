сегодня, 09:51
В Липецке демонтировали 49 рекламных тумб
Сегодня подрядчики начнут вывозить их с улиц города.
В Липецке происходит демонтаж старых неприглядных рекламных тумб.
Как сообщили GOROD48 в МКУ «Городской центр рекламы», в выходные подрядчики начали демонтировать рекламные конструкции, примерзшие к асфальту. Их повалили набок, чтобы уже сегодня вывезти с улиц.
Муниципальные рекламщики демонтируют 49 рекламных тумб. В дальнейшем, с учетом востребованности, будет решаться, какие из них будут заменены на новые, а какие - нет.
Клоун
Петя
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Владимир
Ау
тумба