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52 минуты назад

В Соликамске спасатели обнаружили в шахте тела 8 горняков

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В Соликамске спасатели обнаружили в шахте тела 8 горняков

Накануне утром на руднике шахты произошел пожар.

Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, - сообщили РИА-Новости в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Поиски девятого погибшего продолжаются. Пожар еще не потушен, есть очаги горения на площади около 30 квадратных метров, - уточнил собеседник.

Как рассказал начальник компании ФГУП "УС-30" Андрей Максимов, семьям погибших выплатят по три миллиона рублей.

Двадцать четвертое декабря объявлено днем траура.

Утром в субботу на строящемся руднике горнорудной шахты компании "Уралкалий" в Соликамском районе произошел пожар. На поверхность вывели восемь человек, еще девять оставались внутри, на глубине 364 метров. Связь с горняками была потеряна.

Глава Пермского края Максим Решетников со ссылкой на спасательную службу ранее заявил, что шансов выжить у девяти человек, заблокированных в шахте, нет. По его словам, там находились строители из трех регионов — Пермского края, Башкирии и Кубани.

"Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается", - писал ранее в свое Инстаграме Решетников.
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