Два дома сгорели накануне в Липецкой области

Погиб один человек.

Вечером 19 декабря пожарные подразделения ГУ МЧС РФ по Липецкой области дважды тушили дома.



Первый пожар вспыхнул в 20:14 - на территории садоводческого товарищества «Кооператор» в Липецке загорелся дачный дом. Одно отделение пожарных и добровольная пожарная дружина сумел остановить огонь, но он уничтожил внутреннюю отделку домика по всей площади.



В 22:02 загорелся жилой дом в селе Головщино Грязинского района. Здание было потушено, но огнем повреждена кровля дома на площади 30 кв.м и внутренняя отделка дома на площади 30 кв.м. В огне погиб 40-летний хозяин дома. Причина пожара устанавливается.