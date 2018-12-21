Происшествия

58 минут назад

Два дома сгорели накануне в Липецкой области

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#пожар
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Два дома сгорели накануне в Липецкой области

Погиб один человек.

Вечером 19 декабря пожарные подразделения ГУ МЧС РФ по Липецкой области дважды тушили дома.

Первый пожар вспыхнул в 20:14 - на территории садоводческого товарищества «Кооператор» в Липецке загорелся дачный дом. Одно отделение пожарных и добровольная пожарная дружина сумел остановить огонь, но он уничтожил внутреннюю отделку домика по всей площади. 

В 22:02 загорелся жилой дом в селе Головщино Грязинского района. Здание было потушено, но огнем повреждена кровля дома на площади 30 кв.м и внутренняя отделка дома на площади 30 кв.м. В огне погиб 40-летний хозяин дома. Причина пожара устанавливается. 
577
#пожар
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