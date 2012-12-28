На трассе «Липецк - Данков» «Chery» вылетел с дороги

Водитель госпитализирован

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, сегодня на 46 километре трассы «Липецк – Данков», 34-летний водитель на «Чери Тиго Про» выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака обгон запрещён, в результате чего допустил съезд с дороги с и опрокинулся. В результате ДТП получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.