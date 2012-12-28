«Я чувствую себя словно героиня фильма ужасов»: замужнюю липчанку преследует неизвестный
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Происшествия
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8 минут назад
На трассе «Липецк - Данков» «Chery» вылетел с дороги
Водитель госпитализирован
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