В Липецке ветром вынесло оконные рамы

Пластиковые окна и осколки разлетелись по округе

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Наши читатели продолжают делиться последствиями субботнего урагана. Ветер 2 ноября достигал штормовых значений – 21 м/c.В доме №10 по бульвару Есенина ветром вынесла четыре пластиковые рамы балкона.— Две упали в палисадник, а две улетели рядом с нашей машиной. Всё усыпано стёклами. Большое счастье, что никто не пострадал, — поделилась читательница.