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сегодня, 08:02
5

В Липецке ветром вынесло оконные рамы

Пластиковые окна и осколки разлетелись по округе

Наши читатели продолжают делиться последствиями субботнего урагана. Ветер 2 ноября достигал штормовых значений – 21 м/c.
В доме №10 по бульвару Есенина ветром вынесла четыре пластиковые рамы балкона.

— Две упали в палисадник, а две улетели рядом с нашей машиной. Всё усыпано стёклами. Большое счастье, что никто не пострадал, — поделилась читательница.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
бабушка
5 минут назад
Главное,чтоб на хлеб и молоко деньги были,а остальное мы сами вырастим на участках.
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креативный
12 минут назад
Главное,чтоб на смартфоны денег хватало.
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Виолетта Эвальдовна
38 минут назад
На сигареты и алкашку деньги есть,а на резину нет?
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Было время
26 минут назад
Не смешивайте удовольствия и какую то безопасность
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Иван Ветров
46 минут назад
Опубликуйте пожалуйста полный список аварий за вечер, ночь и утро. Гололëд однако. Ведь нет у людей денег на зимнюю резину.
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