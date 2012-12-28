Липецкая вечЁрка: штормовой ветер, как погиб мужчина в ЖК «Турист» и новый главврач сокольской больницы
Липецкая вечЁрка: штормовой ветер, как погиб мужчина в ЖК «Турист» и новый главврач сокольской больницы
В Следственном комитете предостерегает липчан: «Не верьте звонящим от имени сотрудников Следкома»
Происшествия
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сегодня, 08:02
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В Липецке ветром вынесло оконные рамы
Пластиковые окна и осколки разлетелись по округе
В доме №10 по бульвару Есенина ветром вынесла четыре пластиковые рамы балкона.
— Две упали в палисадник, а две улетели рядом с нашей машиной. Всё усыпано стёклами. Большое счастье, что никто не пострадал, — поделилась читательница.
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