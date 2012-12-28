Упавшие деревья разбили в Липецке пять автомобилей

Одна машина пострадала от упавшего с крыши рубероида

Как сообщили в администрации Липецка, скорость ветра 2 ноября достигала 22 метров в секунду.«Сотрудники управления по делам ГО и ЧС, а также управления благоустройства, «Зеленхоза» и другие службы работали в усиленном режиме.Зафиксировано падение 5 деревьев на автомобили. На улице Звездная, 8, Ушинского, 6а, Папина, 1б, Калинина,1б, Циолковского, 17. Ещё одно дерево накренилось над линиями электропередач на улице Ангарская, 59. Специалисты компании «Россети» распилили и убрали фрагменты. Также ветер сорвал с крыши дома №28а по улице Стаханова кусок рубероида и повредил припаркованную «Ладу-Весту». В пятницу сломанные деревья перегородили проезжие части в районе поселка 10 Шахта и на улице Ильича в районе 3-его участка. Спасатели обрезали большие ветви и суки, а затем освободили дорогу.На улице Первомайской, у дома №66 упало старое дерево.Люди не пострадали.