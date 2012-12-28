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сегодня, 14:43
5

Упавшие деревья разбили в Липецке пять автомобилей

Одна машина пострадала от упавшего с крыши рубероида

Как сообщили в администрации Липецка, скорость ветра 2 ноября достигала 22 метров в секунду.

«Сотрудники управления по делам ГО и ЧС, а также управления благоустройства, «Зеленхоза» и другие службы работали в усиленном режиме.

Зафиксировано падение 5 деревьев на автомобили. На улице Звездная, 8, Ушинского, 6а, Папина, 1б, Калинина,1б, Циолковского, 17. Ещё одно дерево накренилось над линиями электропередач на улице Ангарская, 59. Специалисты компании «Россети» распилили и убрали фрагменты. Также ветер сорвал с крыши дома №28а по улице Стаханова кусок рубероида и повредил припаркованную «Ладу-Весту». В пятницу сломанные деревья перегородили проезжие части в районе поселка 10 Шахта и на улице Ильича в районе 3-его участка. Спасатели обрезали большие ветви и суки, а затем освободили дорогу.

На улице Первомайской, у дома №66 упало старое дерево.

Люди не пострадали.
ветер
повреждение автомобилей
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Durst
35 минут назад
Опять ясень? - эти ясени давно пора все спилить они обречены как в конце 20-ого века в Канаде.
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q
44 минуты назад
В гараж стало лень отогнать
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Василиса
48 минут назад
Никто на Звёздной ничего не убрал, дерево так и лежит на машине! А также на детской площадке ещё таких опасных несколько деревьев! Одно из них на гране падения! Обращались в УК несколько раз, толку ноль
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Циолковского
59 минут назад
У Циолковского 24/1 в котлованы, вырытые Квадрой несколько месяцев назад и, не смотря на многочисленные жалобы, не зарытые, попадали ограждающие конструкции. А также ветки, листья, вода и теперь уже снег на открытые трубы… это последствия безнаказанности Квадры…
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Митрофаныч
сегодня, 14:52
Нечего было ставить машины куда попало сами виноваты деревья здесь не причём
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