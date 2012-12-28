«Я чувствую себя словно героиня фильма ужасов»: замужнюю липчанку преследует неизвестный
Липецкая вечЁрка: штормовой ветер, как погиб мужчина в ЖК «Турист» и новый главврач сокольской больницы
В Липецкой области температура будет подходить к отметке «ноль градусов» и днем, и ночью
«Я чувствую себя словно героиня фильма ужасов»: замужнюю липчанку преследует неизвестный
В Следственном комитете предостерегают липчан: «Не верьте звонящим от имени сотрудников Следкома»
Воскресенье в Липецке: многие музеи и выставки сегодня будут работать бесплатно – список мероприятий и концертов
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о нелегальном хостеле в Липецке
Происшествия
618
сегодня, 14:43
5
Упавшие деревья разбили в Липецке пять автомобилей
Одна машина пострадала от упавшего с крыши рубероида
«Сотрудники управления по делам ГО и ЧС, а также управления благоустройства, «Зеленхоза» и другие службы работали в усиленном режиме.
Зафиксировано падение 5 деревьев на автомобили. На улице Звездная, 8, Ушинского, 6а, Папина, 1б, Калинина,1б, Циолковского, 17. Ещё одно дерево накренилось над линиями электропередач на улице Ангарская, 59. Специалисты компании «Россети» распилили и убрали фрагменты. Также ветер сорвал с крыши дома №28а по улице Стаханова кусок рубероида и повредил припаркованную «Ладу-Весту». В пятницу сломанные деревья перегородили проезжие части в районе поселка 10 Шахта и на улице Ильича в районе 3-его участка. Спасатели обрезали большие ветви и суки, а затем освободили дорогу.
На улице Первомайской, у дома №66 упало старое дерево.
Люди не пострадали.
0
1
0
5
3
Комментарии (5)