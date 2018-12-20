Происшествия

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По факту обнаружение трупа в колодце Следком начал проверку

2014
#труп #колодец
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По факту обнаружение трупа в колодце Следком начал проверку

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области по факту обнаружения тела 43-летнего мужчины в канализационном колодце проводится доследственная проверка.

Как сообщал GOROD48, сегодня на территории Сокольского парка в канализационном колодце, наполненном горячей водой, сотрудниками ресурсоснабжаюшей организации, прибывшими для устранения порыва, обнаружено тело мужчины без следов насильственной смерти.

По данным следствия, погибший 1975 года рождения, незадолго до смерти ушел из дома и вел бродячий образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками. При осмотре колодца кран с горячей водой оказался открытым.

Этот колодец популярен среди людей без определенного места жительства. С начала года уже для двоих он стал последним пристанищем.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью выяснения причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

В свою очередь в пресс-службе АО "ЛГЭК" сообщила, что тепловая камера будет обработана обеззараживающими средствами. Угрозы для населения и ухудшения качества воды в результате инцидента не будет.
2014
#труп #колодец
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