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По факту обнаружение трупа в колодце Следком начал проверку
Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области по факту обнаружения тела 43-летнего мужчины в канализационном колодце проводится доследственная проверка.
По данным следствия, погибший 1975 года рождения, незадолго до смерти ушел из дома и вел бродячий образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками. При осмотре колодца кран с горячей водой оказался открытым.
Этот колодец популярен среди людей без определенного места жительства. С начала года уже для двоих он стал последним пристанищем.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью выяснения причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
В свою очередь в пресс-службе АО "ЛГЭК" сообщила, что тепловая камера будет обработана обеззараживающими средствами. Угрозы для населения и ухудшения качества воды в результате инцидента не будет.