Липецкая область заняла 30 место в национальном туристическом рейтинге

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» провели четвертое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

Липецкая область, из 69 регионов, в этом рейтинге заняла 30-е место."Я считаю, что 2018 год стал знаковым для развития туризма Липецкой области. Отдельно мне хотелось бы отметить работу команды, которая отвечает за туризм в регионе: это Центр кластерного развития туризма Липецкой области, администрация Липецка, Липецкое областное краеведческое общество, Государственная дирекция по охране объектов культурного наследия. Там работают удивительные люди, настоящие профессионалы своего дела. И, что важно, с каждым годом они реализуют все более сложные и востребованные проекты...

В Липецкой области есть на что обратить внимание. Я бы обязательно показал гостям усадьбу Полибино, предложил им подняться на первую в мире Шуховскую башню и показал живописный берег Дона, провел бы их тропой Семенова-Тян-Шанского из рязанской усадьбы Гремячка в липецкую Рязанку, показал бы арку и храм в Баловнево, восстановленную усадьбу Скорняково, популярные Воргольские скалы, малоизвестную усадьбу Шаталовка и огромное разнообразие промышленных достопримечательностей Ельца.

Мне кажется, что было бы здорово рассказывать россиянам о новых, менее востребованных на сегодняшний день достопримечательностях. А их в регионе великое множество!", - прокомментировал результат Липецкой области в исследовании автор блога «Летопись русской усадьбы» Вадим Разумов.