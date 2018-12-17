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сегодня, 18:17

Николай Борцов: «Это ложь!»

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#гражданство
Николай Борцов: «Это ложь!»

Один из самых богатых депутатов Госдумы опроверг наличие у него гражданства Великобритании.

Сегодня телеграмм-канал "Кремлевский безбашенник" опубликовал список депутатов Госдумы и сенаторов, имеющих помимо российского гражданство иных стран. В списке и наш Николай Борцов, названный гражданином Великобритании. 

- Это ложь! Нет у меня никакого иного гражданства кроме российского! - сообщил GOROD48 73-летний депутат Государственной Думы. 

Николай Борцов - депутат Госдумы с 2003 года (IV, V, VI и VII созывов). Член фракции «Единая Россия». В 2008 году продал PepsiCo 75,53 % сокового бизнеса ОАО «Лебедянский». В рейтинге доходов депутатов Госдумы Борцов занимает третье место.  
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#гражданство

Комментарии (15)

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миллиардер Коля

2 минуты назад
я очень совестливый, эта точно
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444

3 минуты назад
Воровать хорошо в рашке а жить на загнивающем западе,незря все деньги и золото росии лежат в банках Сша
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цирк

4 минуты назад
коля и за пенсионную реформу не голосовал -совесть осталась
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чк

12 минут назад
Требуется опровержение --если его нет значит правда.
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Зиро

19 минут назад
Борцов, кстати, нормальный мужик. Завод "Пепси" продавал не через офшорные схемы, а как частное лицо. Соответственно в бюджет Лебедяни заплатил подоходный немаленький. По честному дядька поступил.
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Антисоветчик

21 минуту назад
Может быть и нет, но Родину он продал. Предатель! Там в Думе все предатели. По голосованию за воровство моих пенсионных накоплений видно. Одна надежда, эта тварь сдохнет раньше чем я. Отметим, порвём пару баянов, попляшем на могилке этой твари.
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Коля Б.

24 минуты назад
Я потихому вложил денежки в Грейт Британ. Мне дали гражданство. Только я вам - хрен признаюсь. Мне Елизавета, королева ихняя обещала, что всё будет пучком.
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Все просто

25 минут назад
Иван, есть политическое желание воровать в России, а жить на Западе. Там то не поворуешь безнаказанно, как у нас.
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не надо стесняться!

28 минут назад
я тоже хочу в Лондон ! Заберите меня отседа ! Коля помоги !
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Иван

29 минут назад
Давно пора запретить двойное гражданство как сделано во многих странах. Тогда бы и капиталы не уплывали за границу. Но видимо нет политической воли или еще чего то.
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