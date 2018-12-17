Николай Борцов: «Это ложь!»

Один из самых богатых депутатов Госдумы опроверг наличие у него гражданства Великобритании.

Сегодня телеграмм-канал "Кремлевский безбашенник" опубликовал список депутатов Госдумы и сенаторов, имеющих помимо российского гражданство иных стран. В списке и наш Николай Борцов, названный гражданином Великобритании.



- Это ложь! Нет у меня никакого иного гражданства кроме российского! - сообщил GOROD48 73-летний депутат Государственной Думы.



Николай Борцов - депутат Госдумы с 2003 года (IV, V, VI и VII созывов). Член фракции «Единая Россия». В 2008 году продал PepsiCo 75,53 % сокового бизнеса ОАО «Лебедянский». В рейтинге доходов депутатов Госдумы Борцов занимает третье место.

