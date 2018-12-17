Происшествия

сегодня, 17:41

За «пьяную езду» экс-глава Доброго лишен водительских прав и оштрафован

18 1078
#местное самоуправление
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За «пьяную езду» экс-глава Доброго лишен водительских прав и оштрафован

Валерий Маликов вслед за должностью лишился и права на вождение автомобиля.

Месяц назад глава Доброго Валерий Маликов уволился с должности по собственному желанию. А сегодня был приговорен мировым судом к лишению прав на полтора года и 30 тысячам рублей штрафа. А виной всему - «пьяная езда».

Напомним, что в июле выпивавшего за рулем своего черного «Ленд Крузера» главу села заметили братья Золотаревы, Иван и Владимир, кстати, родственники бывшего главы администрации села Доброе Алексея Золотарева (вот ведь сюжет!). Заметив, что за ним наблюдают представители враждебного клана, глава сельской администрации завел свой джип и рванул на нем по ночному Доброму. Братья Золотаревы погнались за ним. Водители обеих машин нарушали ПДД, так как, по словам Ивана Золотарева, чтобы не отстать от «Ленд Крузера», их автомобиль мчался со скоростью, значительно превышающую 100 км/ч. Когда братья Золотаревы догнали джип у автовокзала, то врезались в него, так как Маликов ударил по тормозам.

- Мы вышли из машины, а глава вдруг снова ударил по газам, то есть покинул место аварии. Мы поехали за ним. Джип Маликова остановился у порога районного отделения полиции, а сам глава попытался укрыться от нас, закрыв двери участка, - говорит Иван Золотарев.

Стоит отдать полицейским должное: они не только впустили братьев в отделение, но и не запрещали им снимать все происходящее на смартфоны. Сотрудники ДПС опросили как Ивана Золотарева, так и Валерия Маликова. А потом в одном автомобиле повезли на медицинское освидетельствование в райбольницу, где у главы села взяли кровь на алкоголь (дышать в алкотестер Маликов отказался). Анализ крови дал понять медикам, что Валерий Маликов был пьян.

Примечательно, что в это же время уже как истец Валерий Маликов пытается привлечь к ответственности за то, что инцидент с его участием стал известен СМИ, обком КПРФ! Но после того, как его лишили прав, гражданский процесс в Советском районном суде Липецка, очевидно, будет прекращен. 
18 1078
#местное самоуправление
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Комментарии (18)

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Житель

1 минуту назад
походу взятку брал поэтому и рванул
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Милая Оксана

7 минут назад
Валерий Анатольевич , если нужна помощь , отвезти привезти обращайся , телефон знаешь ! А смеётся тот кто смеётся последним !
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Кент

9 минут назад
А он очень любил к девочкам молодым в Липецк сгонять, в одном досуге постоянный гость и всегда пьяный.... Хотя платил исправно....
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Добрый

20 минут назад
Наглый такой. Был уверен- что отмажут. Но не фартануло. Ибо не..й !
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сельчанин

33 минуты назад
ЭТО КОНЕЦ КАРЬЕРЫ
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малек

41 минуту назад
мы хозяева жизни . можем по доброму и без прав гонять
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Хряк

52 минуты назад
На самом деле гр.маликов очень большая ворюга и место ему в тюрьме, что для него 30 и полтора года, вот должность жалко
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Валек

55 минут назад
Да уж, а Валерки рожа противная, очень просит кирпича....
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Гость

59 минут назад
Какая отвратительная рожа)
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@

сегодня, 18:25
Пьяная едросовая морда
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