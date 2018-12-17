Происшествия
сегодня, 17:41
За «пьяную езду» экс-глава Доброго лишен водительских прав и оштрафован
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Валерий Маликов вслед за должностью лишился и права на вождение автомобиля.
Месяц назад глава Доброго Валерий Маликов уволился с должности по собственному желанию. А сегодня был приговорен мировым судом к лишению прав на полтора года и 30 тысячам рублей штрафа. А виной всему - «пьяная езда».
Напомним, что в июле выпивавшего за рулем своего черного «Ленд Крузера» главу села заметили братья Золотаревы, Иван и Владимир, кстати, родственники бывшего главы администрации села Доброе Алексея Золотарева (вот ведь сюжет!). Заметив, что за ним наблюдают представители враждебного клана, глава сельской администрации завел свой джип и рванул на нем по ночному Доброму. Братья Золотаревы погнались за ним. Водители обеих машин нарушали ПДД, так как, по словам Ивана Золотарева, чтобы не отстать от «Ленд Крузера», их автомобиль мчался со скоростью, значительно превышающую 100 км/ч. Когда братья Золотаревы догнали джип у автовокзала, то врезались в него, так как Маликов ударил по тормозам.
- Мы вышли из машины, а глава вдруг снова ударил по газам, то есть покинул место аварии. Мы поехали за ним. Джип Маликова остановился у порога районного отделения полиции, а сам глава попытался укрыться от нас, закрыв двери участка, - говорит Иван Золотарев.
Стоит отдать полицейским должное: они не только впустили братьев в отделение, но и не запрещали им снимать все происходящее на смартфоны. Сотрудники ДПС опросили как Ивана Золотарева, так и Валерия Маликова. А потом в одном автомобиле повезли на медицинское освидетельствование в райбольницу, где у главы села взяли кровь на алкоголь (дышать в алкотестер Маликов отказался). Анализ крови дал понять медикам, что Валерий Маликов был пьян.
Примечательно, что в это же время уже как истец Валерий Маликов пытается привлечь к ответственности за то, что инцидент с его участием стал известен СМИ, обком КПРФ! Но после того, как его лишили прав, гражданский процесс в Советском районном суде Липецка, очевидно, будет прекращен.
Напомним, что в июле выпивавшего за рулем своего черного «Ленд Крузера» главу села заметили братья Золотаревы, Иван и Владимир, кстати, родственники бывшего главы администрации села Доброе Алексея Золотарева (вот ведь сюжет!). Заметив, что за ним наблюдают представители враждебного клана, глава сельской администрации завел свой джип и рванул на нем по ночному Доброму. Братья Золотаревы погнались за ним. Водители обеих машин нарушали ПДД, так как, по словам Ивана Золотарева, чтобы не отстать от «Ленд Крузера», их автомобиль мчался со скоростью, значительно превышающую 100 км/ч. Когда братья Золотаревы догнали джип у автовокзала, то врезались в него, так как Маликов ударил по тормозам.
- Мы вышли из машины, а глава вдруг снова ударил по газам, то есть покинул место аварии. Мы поехали за ним. Джип Маликова остановился у порога районного отделения полиции, а сам глава попытался укрыться от нас, закрыв двери участка, - говорит Иван Золотарев.
Стоит отдать полицейским должное: они не только впустили братьев в отделение, но и не запрещали им снимать все происходящее на смартфоны. Сотрудники ДПС опросили как Ивана Золотарева, так и Валерия Маликова. А потом в одном автомобиле повезли на медицинское освидетельствование в райбольницу, где у главы села взяли кровь на алкоголь (дышать в алкотестер Маликов отказался). Анализ крови дал понять медикам, что Валерий Маликов был пьян.
Примечательно, что в это же время уже как истец Валерий Маликов пытается привлечь к ответственности за то, что инцидент с его участием стал известен СМИ, обком КПРФ! Но после того, как его лишили прав, гражданский процесс в Советском районном суде Липецка, очевидно, будет прекращен.
18 1078
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Милая Оксана
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