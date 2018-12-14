Общество

21 минуту назад

Липчанка несколько месяцев обкрадывала свою бабушку

1 276
#кража
Липчанка несколько месяцев обкрадывала свою бабушку

Приговором Правобережного районного суда Липецка липчанка признана виновной в краже денег с банковского счета своей бабушки. 

Как установлено материалами уголовного дела, внучка с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» за несколько месяцев перевела со счета бабушки крупную сумму.

Пожилая женщина заметила, что ее банковский счет уменьшился и обратилась в правоохранительные органы. 

Действия подсудимой квалифицированы п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Подсудимая признала вину и  и возместила причиненный потерпевшей материальный ущерб. 

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к году лишения свободы условно с испытательным сроком - один год.

1 276
#кража

Комментарии (1)

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Химик

1 минуту назад
Как все низко пали! Страсть!
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