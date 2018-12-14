Липчанка несколько месяцев обкрадывала свою бабушку

Приговором Правобережного районного суда Липецка липчанка признана виновной в краже денег с банковского счета своей бабушки.

Как установлено материалами уголовного дела, внучка с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» за несколько месяцев перевела со счета бабушки крупную сумму.

Пожилая женщина заметила, что ее банковский счет уменьшился и обратилась в правоохранительные органы.

Действия подсудимой квалифицированы п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Подсудимая признала вину и и возместила причиненный потерпевшей материальный ущерб.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к году лишения свободы условно с испытательным сроком - один год.