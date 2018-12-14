Общество
сегодня, 11:29
Два электробуса приедут в Липецк «самоходом», три привезут на тралах
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В январе липчане поедут на новом электротранспорте.
В дептрансе мэрии ждут поставки пяти электробусов VOLGABUS 5270E к концу декабря.
- Пока этот вид транспорта в России - диковинка, и его выпускают под заказ. Четыре машины уже сошли с конвейера ООО «ВОЛГАБАС», и вот-вот будет сделан последний электробус. Поставщик обязан самостоятельно доставить партию техники в Липецк. На заводе решили, что два электробуса приедут сюда своим ходом — мобильная станция подзарядки завода-производителя может сопроводить только такое количество машин, а три привезут на тралах. После оформления документов машины выйдут на маршруты в январе, - сообщил GOROD48 председатель департамента дептранса мэрии Александр Алынин.
Запас хода VOLGABUS 5270E на одной полной зарядке - не менее 220 км, время полной зарядки – не более 5 часов. Все машины - низкопольные, что удобно пожилым людям и маломобильным гражданам. Также электробусы будут оснащены кондиционерами.
Напомним, что этот «айфон на колесах» наряду с моделями других производителей проходила тестовую эксплуатацию на муниципальных маршрутах города в летний и осенне-зимний период. Техника получила положительные отзывы как водителей, так и пассажиров.
- Модель электробуса производства «КамАЗа» нас не удовлетворила пробегом от зарядки до зарядки. У электробуса из Набережных Челнов заявленный ход - 100 километров, но реально оказалось, что 70. У машины «Волгабаса» заявленный пробег - 250 километров, и на испытаниях в Волжске пробег составил 234 километра, - пояснили GOROD48 в департаменте транспорта мэрии.
Стоимость контракта - 82,5 млн рублей. Средства на электробусы выделены из регионального и городского бюджетов.
- Пока этот вид транспорта в России - диковинка, и его выпускают под заказ. Четыре машины уже сошли с конвейера ООО «ВОЛГАБАС», и вот-вот будет сделан последний электробус. Поставщик обязан самостоятельно доставить партию техники в Липецк. На заводе решили, что два электробуса приедут сюда своим ходом — мобильная станция подзарядки завода-производителя может сопроводить только такое количество машин, а три привезут на тралах. После оформления документов машины выйдут на маршруты в январе, - сообщил GOROD48 председатель департамента дептранса мэрии Александр Алынин.
Запас хода VOLGABUS 5270E на одной полной зарядке - не менее 220 км, время полной зарядки – не более 5 часов. Все машины - низкопольные, что удобно пожилым людям и маломобильным гражданам. Также электробусы будут оснащены кондиционерами.
Напомним, что этот «айфон на колесах» наряду с моделями других производителей проходила тестовую эксплуатацию на муниципальных маршрутах города в летний и осенне-зимний период. Техника получила положительные отзывы как водителей, так и пассажиров.
- Модель электробуса производства «КамАЗа» нас не удовлетворила пробегом от зарядки до зарядки. У электробуса из Набережных Челнов заявленный ход - 100 километров, но реально оказалось, что 70. У машины «Волгабаса» заявленный пробег - 250 километров, и на испытаниях в Волжске пробег составил 234 километра, - пояснили GOROD48 в департаменте транспорта мэрии.
Стоимость контракта - 82,5 млн рублей. Средства на электробусы выделены из регионального и городского бюджетов.
11 904
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