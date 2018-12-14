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Два электробуса приедут в Липецк «самоходом», три привезут на тралах

11 904
#электробус
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Два электробуса приедут в Липецк «самоходом», три привезут на тралах

В январе липчане поедут на новом электротранспорте.

В дептрансе мэрии ждут поставки пяти электробусов VOLGABUS 5270E к концу декабря.

- Пока этот вид транспорта в России - диковинка, и его выпускают под заказ. Четыре машины уже сошли с конвейера ООО «ВОЛГАБАС», и вот-вот будет сделан последний электробус. Поставщик обязан самостоятельно доставить партию техники в Липецк. На заводе решили, что два электробуса приедут сюда своим ходом — мобильная станция подзарядки завода-производителя может сопроводить только такое количество машин, а три привезут на тралах. После оформления документов машины выйдут на маршруты в январе, - сообщил GOROD48 председатель департамента дептранса мэрии Александр Алынин.

Запас хода VOLGABUS 5270E на одной полной зарядке - не менее 220 км, время полной зарядки – не более 5 часов. Все машины - низкопольные, что удобно пожилым людям и маломобильным гражданам. Также электробусы будут оснащены кондиционерами.

Напомним, что этот «айфон на колесах» наряду с моделями других производителей проходила тестовую эксплуатацию на муниципальных маршрутах города в летний и осенне-зимний период. Техника получила положительные отзывы как водителей, так и пассажиров.

- Модель электробуса производства «КамАЗа» нас не удовлетворила пробегом от зарядки до зарядки. У электробуса из Набережных Челнов заявленный ход - 100 километров, но реально оказалось, что 70. У машины «Волгабаса» заявленный пробег - 250 километров, и на испытаниях в Волжске пробег составил 234 километра, - пояснили GOROD48 в департаменте транспорта мэрии.

Стоимость контракта - 82,5 млн рублей. Средства на электробусы выделены из регионального и городского бюджетов.
11 904
#электробус
2

Комментарии (11)

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777

2 минуты назад
Нужно поставить их на баланс трамвайного парка а не Мур Липецк Пассажи Транс !
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Мне кажется

12 минут назад
РОССИЯ идет ко дну.
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Вольфганг

24 минуты назад
Не не,я лучше зимой на старом тарахтящем немецком автобусе,в конце салона около отопителя! А молодняк пусть яйца морозит ,в этих супермодных "электролюксах".
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Изверги

39 минут назад
когда проезд в транспорте для детей сделаете 50%? За счёт детей вы и покупаете эти автобусы
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Иван

41 минуту назад
Пусть на заводе специально для нас сразу обрежут и прилепят на скотч пятилитровые баклажки под использованные билеты! Ну чтоб водителям самим их не обрезать и не приматывать
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Маскваческий Трындвай

53 минуты назад
Ну че вы ко мне пристали со своим Пипецком???
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Т-40

59 минут назад
Благ-опол-учно
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Т-40

сегодня, 12:00
Иновационные технологии.В случае если не хватит автобусу хода можно подключить смартфоны пассажиров * добраться до станции подзарядки.
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Гость

сегодня, 11:57
пасс, просто они тоже своим ходом добираются!)))
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Физкультурник

сегодня, 11:50
Круто!
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