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В Уфе пассажирский самолет при взлете ударился о взлетно-посадочную полосу

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В Уфе пассажирский самолет при взлете ударился о взлетно-посадочную полосу

Самолёт «Уральских авиалиний» при взлёте в Уфе ударился хвостом о взлётно-посадочную полосу.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, в пятницу утром при взлете ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. Об этом РИА Новости сообщил представитель приволжской транспортной прокуратуры.

"Командир <...> заметил, что при взлете судно ударилось хвостовой частью о взлетную полосу, и принял решение лететь на базу компании в Екатеринбург, где специалисты осмотрят поврежденную часть борта", — уточняется в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Посадка в Екатеринбурге прошла успешно.

Для доставки пассажиров в Нижневартовск подготовили резервный борт.

В аэропорту обследовали полосу, к расследованию инцидента подключилась региональная инспекция по безопасности полетов.

Свердловская транспортная прокуратура проведет проверку после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", который задел хвостом при взлете взлетно-посадочную полосу в аэропорту Уфы. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

"Пострадавших нет. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства безопасности полетов и защиты прав потребителей", - сказали в прокуратуре.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры отметили, что первичные проверочные мероприятия и опрос руководителя полетов проведут уфимские прокуроры. Материалы проверки будут направлены в Уральскую транспортную прокуратуру для принятия решения по результатам проверки.

В Екатеринбург был направлен резервный борт. На время ожидания рейса, по данным авиакомпании, пассажирам (165 человек) предоставлены все положенные услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
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