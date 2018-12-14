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В Уфе пассажирский самолет при взлете ударился о взлетно-посадочную полосу
Самолёт «Уральских авиалиний» при взлёте в Уфе ударился хвостом о взлётно-посадочную полосу.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, в пятницу утром при взлете ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. Об этом РИА Новости сообщил представитель приволжской транспортной прокуратуры.
"Командир <...> заметил, что при взлете судно ударилось хвостовой частью о взлетную полосу, и принял решение лететь на базу компании в Екатеринбург, где специалисты осмотрят поврежденную часть борта", — уточняется в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал. Посадка в Екатеринбурге прошла успешно.
Для доставки пассажиров в Нижневартовск подготовили резервный борт.
В аэропорту обследовали полосу, к расследованию инцидента подключилась региональная инспекция по безопасности полетов.
Свердловская транспортная прокуратура проведет проверку после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", который задел хвостом при взлете взлетно-посадочную полосу в аэропорту Уфы. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
"Пострадавших нет. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства безопасности полетов и защиты прав потребителей", - сказали в прокуратуре.
В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры отметили, что первичные проверочные мероприятия и опрос руководителя полетов проведут уфимские прокуроры. Материалы проверки будут направлены в Уральскую транспортную прокуратуру для принятия решения по результатам проверки.
В Екатеринбург был направлен резервный борт. На время ожидания рейса, по данным авиакомпании, пассажирам (165 человек) предоставлены все положенные услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
"Командир <...> заметил, что при взлете судно ударилось хвостовой частью о взлетную полосу, и принял решение лететь на базу компании в Екатеринбург, где специалисты осмотрят поврежденную часть борта", — уточняется в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал. Посадка в Екатеринбурге прошла успешно.
Для доставки пассажиров в Нижневартовск подготовили резервный борт.
В аэропорту обследовали полосу, к расследованию инцидента подключилась региональная инспекция по безопасности полетов.
Свердловская транспортная прокуратура проведет проверку после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", который задел хвостом при взлете взлетно-посадочную полосу в аэропорту Уфы. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
"Пострадавших нет. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства безопасности полетов и защиты прав потребителей", - сказали в прокуратуре.
В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры отметили, что первичные проверочные мероприятия и опрос руководителя полетов проведут уфимские прокуроры. Материалы проверки будут направлены в Уральскую транспортную прокуратуру для принятия решения по результатам проверки.
В Екатеринбург был направлен резервный борт. На время ожидания рейса, по данным авиакомпании, пассажирам (165 человек) предоставлены все положенные услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.