22 декабря в бассейнах Липецкой области можно будет поплавать бесплатно

В Липецкой области начали готовиться к очередному единому Дню плавания.

Единый День плавания пройдет в Липецкой области в субботу, 22 декабря.

Как сообщили GOROD48 в областной федерации плавания, в этот день свои двери перед всеми желающими распахнут 30 бассейнов региона. Поплавать можно будет бесплатно, с собой нужно иметь лишь медицинскую справку, купальный костюм, шапочку, сменную обувь и средства личной гигиены (мыло, мочалку, полотенце и т.д.).

В бассейнах состоятся так же мастер-классы по плаванию, аква-фитнессу, показательные выступления профессиональных спортсменов, эстафеты, занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Желающие смогут сдать нормы ГТО по плаванию с занесением результатов в официальные документы.

Официальное торжественное открытие мероприятия в Липецке состоится 22 декабря в 10.00 в бассейне школы №60, что на улице Осканова. 4. В нем примут участие первые лица области, а также именитые местные пловцы.

Единый День плавания - липецкой изобретение, успешно апробированное в прошлые годы. Мероприятие поддержано Министерством спорта РФ и рекомендовано Всероссийской федерацией плавания для проведения в других регионах России.

По данным федерации плавания, бассейны региона ежегодно посещают 25 тысяч человек, в основном - представители абонементных групп. 6,5 тысяч человек регулярно тренируются в спортивных секциях по плаванию. Это второе место по массовости в регионе. Популярнее у нас только футбол.



Фото misanec.ru

