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сегодня, 20:28

22 декабря в бассейнах Липецкой области можно будет поплавать бесплатно

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#Плавание #Единый день #бассейн
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22 декабря в бассейнах Липецкой области можно будет поплавать бесплатно

В Липецкой области начали готовиться к очередному единому Дню плавания.

Единый День плавания пройдет в Липецкой области в субботу, 22 декабря.

Как сообщили GOROD48 в областной федерации плавания, в этот день свои двери перед всеми желающими распахнут 30 бассейнов региона. Поплавать можно будет бесплатно, с собой нужно иметь лишь медицинскую справку, купальный костюм, шапочку, сменную обувь и средства личной гигиены (мыло, мочалку, полотенце и т.д.).

В бассейнах состоятся так же мастер-классы по плаванию, аква-фитнессу, показательные выступления профессиональных спортсменов, эстафеты, занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Желающие смогут сдать нормы ГТО по плаванию с занесением результатов в официальные документы.

Официальное торжественное открытие мероприятия в Липецке состоится 22 декабря в 10.00 в бассейне школы №60, что на улице Осканова. 4. В нем примут участие первые лица области, а также именитые местные пловцы.

Единый День плавания - липецкой изобретение, успешно апробированное в прошлые годы. Мероприятие поддержано Министерством спорта РФ и рекомендовано Всероссийской федерацией плавания для проведения в других регионах России.

По данным федерации плавания, бассейны региона ежегодно посещают 25 тысяч человек, в основном - представители абонементных групп. 6,5 тысяч человек регулярно тренируются в спортивных секциях по плаванию. Это второе место по массовости в регионе. Популярнее у нас только футбол.

Фото misanec.ru


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#Плавание #Единый день #бассейн
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Комментарии (5)

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ара

2 минуты назад
ээээ а че мой комээээнт удалили ээээ ара нэкрасива брат
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Ну что ж такие страшные то?

21 минуту назад
Даже не то чтобы страшные,а какие то дешёвые, дебильные, деревенские лица
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Ага

50 минут назад
Особенно в кузьминских отвержках где рабочих ипешников и фирмы кинули на зарплату Артамонов обрати внимание!!!!!!. Учередители Строй союз готовтесь к сжению машин.
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Дану

55 минут назад
Где басейн 50 метров???
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valerafromsplus

сегодня, 20:35
7 на 1! О как!
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