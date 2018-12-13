Hoff: уют, дизайн, образ жизни

В Липецке открылся новый сетевой гипермаркет мебели и товаров для дома.

Канун самого волшебного праздника в году — время приятных хлопот. Нам хочется порадовать любимых необыкновенными подарками, превратить свой дом в островок рождественской сказки. Настоящим новогодним подарком для Липецка и липчан стало открытие 13 декабря в ТРЦ «Ривьера» сетевого гипермаркета Hoff .

Современный дизайн интерьеров легко сочетает элегантность и комфорт и именно эту потребность покупателей удовлетворяет популярная сеть магазинов Hoff: здесь можно подобрать мебель, шторы, текстиль, светильники, ковры, домашние аксессуары и посуду — все отменного качества и вкуса. Торговая марка специализируется на товарах ведущих европейских и российских производителей.

Богатый ассортимент магазина дает возможность для реализации разнообразных и смелых дизайнерских идей, от классики до стиля хай-тек.

Начав работу в предпраздничные дни, магазин Hoff пришел к липецкому потребителю с целым набором приятных сюрпризов. В Новый год – с новой мебелью! Специально в честь открытия гипермаркет товаров для дома дарит липчанам скидки на ряд предметов и комплектов мебели.

1. Стенка для гостиной «Денвер», 16 999 руб. (старая цена 26 999 руб., скидка 37%)

Легкая, лаконичная модульная система несет с собой ощущение света и воздуха. Ясные линии, четкие геометричные контуры, вместительность при видимой компактности – все это оценят любители сдержанных интерьеров и простора.









2. Диван-кровать , 25 999 «Мартин» руб. (старая цена 37 999 руб., скидка 31 %)

Стильный, элегантный диван, располагающий с отдыху и расслаблению. Сверху – микровелюровая обивка, внутри – надежный независимый пружинный блок. С помощью механизма трансформации «еврокнижка» диван превращается в просторное спальное место шириной в 160 см.





3. Обувница «Кан-3», 2 999 руб. (старая цена 3, 999 руб, скидка 25%)

Эргономичная тумба строгого дизайна высотой 126 см из ламинированной ДСП рассчитана на 18 пар обуви. Ассортимент цветов - белый, дуб, венге.





4. Кровать без подъемного механизма Sherlock140х200 см, 4 999 руб. (старая цена 6 990 руб., скидка 28%)

Для сладких снов – кровать цвета «дуб Сонома». Светлый оттенок и фактура дерева наводит на мысли о скандинавском стиле в интерьере. Никаких излишеств, только торжество формы и функциональности.

Все перечисленные предметы мебели произведены в России.

Дополнительные услуги и бонусы:

Магазины Hoff оказывают широкий спектр услуг, включающий доставку, сборку и послепродажное обслуживание.

Уникальный формат Omni channel дает возможность покупателям сделать заказ в интернет-магазине hoff.ru , через терминалы, расположенные в торговом зале, а также через мобильное приложение.

Счастливого Нового года!

Сведения о юридическом лице

Наименование юридического лица: ООО "Домашний Интерьер"

ИНН: 7709770002

ОГРН: 1077763747269

Место нахождения организации:

123290, г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.11, стр.1, пом. II, этаж 2, ком. 54



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