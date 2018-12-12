Общество

48 минут назад

Липчанин получит 100 020 рублей за скрипучий диван

6 874
#покупка #брак #права потребителя
Липчанин получит 100 020 рублей за скрипучий диван

Это почти три цены мебели.

Октябрьский районный суд Липецка вынес решение по иску потребителя к продавцу мебели. Липчанин в мае 2018 года купил у частного предпринимателя диван за 34 999 рублей, но покупка радовала недолго.

Вскоре после приобретения липчанин заметил дефекты. В иске указано, что диван скрипит, у него отвалился левый подлокотник, саморезом был пробит короб для белья. Покупатель указал продавцу на дефекты и потребовал отмены сделки. Магазин оставил претензию мужчины без ответа. Тогда потребитель обратился в суд за защитой своих прав. Липчанин просил расторгнуть договор, вернуть ему потраченные деньги, компенсировать убытки и моральный вред, возместить неустойку и судебные расходы и наложить на магазин штраф. Бизнесмен претензии покупателя не признал. Эксперты подтвердили все заявленные истцом дефекты.

Суд пришёл к выводу, что липчанину был продан товар с производственным браком. Иск потребителя удовлетворили. Вместо дивана с дефектам липчанин получит от продавца в общей сложности 100 200 рублей. Бракованную мебель вернут в магазин.

6 874
#покупка #брак #права потребителя

Комментарии (6)

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Даже если это так

9 минут назад
skrip, почему бы нет? Демографию как поднимать?
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Липчанка

14 минут назад
Новый диван должен быть без дефектов. Молодец мужчина!
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гостья

23 минуты назад
а когда покупал, то он дефектов не видел? слабоват юрист у предпринимателя
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Иван

27 минут назад
skrip, это 100% был тройнячёк))
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гость 555

29 минут назад
skrip, ну или вес у него не хилый)
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skrip

33 минуты назад
СКОЛЬКО ЖЕ ОН ТЁЛОК ПЕРЕПОРОЛ НА ЭТОМ ДИВАНЕ ЗА ТАКОЙ КОРОТКИЙ СРОК.
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