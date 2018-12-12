Липчанин получит 100 020 рублей за скрипучий диван

Это почти три цены мебели.

Октябрьский районный суд Липецка вынес решение по иску потребителя к продавцу мебели. Липчанин в мае 2018 года купил у частного предпринимателя диван за 34 999 рублей, но покупка радовала недолго.



Вскоре после приобретения липчанин заметил дефекты. В иске указано, что диван скрипит, у него отвалился левый подлокотник, саморезом был пробит короб для белья. Покупатель указал продавцу на дефекты и потребовал отмены сделки. Магазин оставил претензию мужчины без ответа. Тогда потребитель обратился в суд за защитой своих прав. Липчанин просил расторгнуть договор, вернуть ему потраченные деньги, компенсировать убытки и моральный вред, возместить неустойку и судебные расходы и наложить на магазин штраф. Бизнесмен претензии покупателя не признал. Эксперты подтвердили все заявленные истцом дефекты.



Суд пришёл к выводу, что липчанину был продан товар с производственным браком. Иск потребителя удовлетворили. Вместо дивана с дефектам липчанин получит от продавца в общей сложности 100 200 рублей. Бракованную мебель вернут в магазин.



