Общество
сегодня, 11:17
С улиц Липецка в травматологию попали шесть человек
К счастью, переломов рук и ног пока нет.
Сегодня на прием к дежурному травматологу (прием больных осуществляет БСМП) обратились с жалобами на ушибы шесть липчан. Только один получил производственную травму, остальные пятеро упали на скользких улицах города.
- К счастью, никто из пострадавших не получил переломов конечностей. Все жаловались лишь на ушибы, - сообщили GOROD48 в травматологическим пункте больницы скорой медицинской помощи.
- К счастью, никто из пострадавших не получил переломов конечностей. Все жаловались лишь на ушибы, - сообщили GOROD48 в травматологическим пункте больницы скорой медицинской помощи.
ГИМПЕЛЬСОН
ёпт
МЕСТНЫЙ
Это
липецк
Город призрак
Это
ДА
НЕ ПАТРИОТ