С улиц Липецка в травматологию попали шесть человек

К счастью, переломов рук и ног пока нет.

Сегодня на прием к дежурному травматологу (прием больных осуществляет БСМП) обратились с жалобами на ушибы шесть липчан. Только один получил производственную травму, остальные пятеро упали на скользких улицах города.



- К счастью, никто из пострадавших не получил переломов конечностей. Все жаловались лишь на ушибы, - сообщили GOROD48 в травматологическим пункте больницы скорой медицинской помощи.

