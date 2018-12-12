Общество

сегодня, 11:17

С улиц Липецка в травматологию попали шесть человек

9 1545
#гололед
1
С улиц Липецка в травматологию попали шесть человек

К счастью, переломов рук и ног пока нет.

Сегодня на прием к дежурному травматологу (прием больных осуществляет БСМП) обратились с жалобами на ушибы шесть липчан. Только один получил производственную травму, остальные пятеро упали на скользких улицах города.

- К счастью, никто из пострадавших не получил переломов конечностей. Все жаловались лишь на ушибы, - сообщили GOROD48 в травматологическим пункте больницы скорой медицинской помощи.
9 1545
#гололед
1

Комментарии (9)

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ГИМПЕЛЬСОН

5 минут назад
СТАТЬЯ 42 КОНСТИТУЦИИ РФ: "КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ".
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ёпт

10 минут назад
Люди шмякуются, где раньше бордюры или лестница были, а теперь сделали просто уклон с плиткой. Вчера видел как молодая девка со всей дури шмякнулась в районе дома профсоюзов на Советской. Ну и как я предполагал, на Городище вообще ходить не возможно (благо там в это время никто и не ходит), в районе спуска к реке. Там очень крутой уклон при спуске к речке. То, что там зимой ходить будет не возможно, отметил ещё летом, когда была сухая нормальная погода. Почему это не видят специалисты, которые там делали эти дорожки, не понятно
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МЕСТНЫЙ

15 минут назад
ИВАНОВА В ДВОРНИКИ, ВМЕСТЕ С ВОСТРИКОВЫМ.
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Это

40 минут назад
липецк, не только у вас в городе не любят и не поддерживают ЗОЖ,у нас так же.Управленцы чистят только себе дороги,для дорогостоящих иномарок,импортной обуви из натуральной кожи,заграничных шуб и шапок.
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липецк

47 минут назад
У нас в городе вообще пешеходов не любят: пешеходные дорожки не чистят (сейчас там каток, образовавшийся из растаявшего снега), подход к пешеходным переходным завален сугробами (последствия чистки автодорог уборочной техникой), тротуары не убирают ото льда и снега, даже песком не посыпаны! Надо городское начальство на прогулку сегодня вывести, чтобы на себе испытали прелести ЗОЖ по-липецки!
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Город призрак

48 минут назад
Призрачные дороги и люди инвалиды после ходьбы в этом городе по улицам.
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Это

48 минут назад
Подарок на день конституции от управленцев Липецкой области.Улыбаемся и машем!
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ДА

сегодня, 12:03
По плитке ,где гор.администрация идти просто не возможно,сплошной лед. Сегодня я упала и кому теперь предъявлять иск о нечищеных дорожках и полученной травме.Наверное МЕРУ и главному смотрителю.
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 11:42
Внезапно наступила зима, внезапно образовались очереди к травматологу...
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