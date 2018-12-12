72-летняя пенсионерка в тайне от родственников перевела мошенникам 468 000 рублей

В каждом банке, где она побывала, женщину отговаривали от переводов.

Крупное мошенничество зарегистрировано в Липецке: в попытке получить компенсацию за ранее купленное лекарство пенсионерка отдала преступникам все свои деньги.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 72-летнюю пенсионерку убедили по телефону в положенной ей компенсации за купленную когда-то псевдолекарственную мазь. Для того, чтобы получить деньги, пожилой липчанке предложили сделать несколько переводов. В тайне от родственников она отправилась в поход по банкам. В каждом ее отговаривали от странных переводов, но пенсионерка была упряма и не остановилась, пока не перечислила преступникам все свои сбережения - 468 000 рублей.



Последний перевод она сделала 5 декабря. Осознание обмана у пенсионерки появилась только вчера - женщина отправилась в полицию и заявила о мошенничестве.