Происшествия
сегодня, 08:18
72-летняя пенсионерка в тайне от родственников перевела мошенникам 468 000 рублей
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В каждом банке, где она побывала, женщину отговаривали от переводов.
Крупное мошенничество зарегистрировано в Липецке: в попытке получить компенсацию за ранее купленное лекарство пенсионерка отдала преступникам все свои деньги.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 72-летнюю пенсионерку убедили по телефону в положенной ей компенсации за купленную когда-то псевдолекарственную мазь. Для того, чтобы получить деньги, пожилой липчанке предложили сделать несколько переводов. В тайне от родственников она отправилась в поход по банкам. В каждом ее отговаривали от странных переводов, но пенсионерка была упряма и не остановилась, пока не перечислила преступникам все свои сбережения - 468 000 рублей.
Последний перевод она сделала 5 декабря. Осознание обмана у пенсионерки появилась только вчера - женщина отправилась в полицию и заявила о мошенничестве.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 72-летнюю пенсионерку убедили по телефону в положенной ей компенсации за купленную когда-то псевдолекарственную мазь. Для того, чтобы получить деньги, пожилой липчанке предложили сделать несколько переводов. В тайне от родственников она отправилась в поход по банкам. В каждом ее отговаривали от странных переводов, но пенсионерка была упряма и не остановилась, пока не перечислила преступникам все свои сбережения - 468 000 рублей.
Последний перевод она сделала 5 декабря. Осознание обмана у пенсионерки появилась только вчера - женщина отправилась в полицию и заявила о мошенничестве.
11 1135
Диагноз
Guest
как всё надоело -воровство.обман
Самозанятый спекулянт
111
нквд
гость
баба
Мишка
Жадность обыкновенная