Происшествия

сегодня, 08:18

72-летняя пенсионерка в тайне от родственников перевела мошенникам 468 000 рублей

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#мошенничество
72-летняя пенсионерка в тайне от родственников перевела мошенникам 468 000 рублей

В каждом банке, где она побывала, женщину отговаривали от переводов.

Крупное мошенничество зарегистрировано в Липецке: в попытке получить компенсацию за ранее купленное лекарство пенсионерка отдала преступникам все свои деньги.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 72-летнюю пенсионерку убедили по телефону в положенной ей компенсации за купленную когда-то псевдолекарственную мазь. Для того, чтобы получить деньги, пожилой липчанке предложили сделать несколько переводов. В тайне от родственников она отправилась в поход по банкам. В каждом ее отговаривали от странных переводов, но пенсионерка была упряма и не остановилась, пока не перечислила преступникам все свои сбережения - 468 000 рублей.

Последний перевод она сделала 5 декабря. Осознание обмана у пенсионерки появилась только вчера - женщина отправилась в полицию и заявила о мошенничестве.
11 1135
#мошенничество

Комментарии (11)

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Диагноз

1 минуту назад
Просто старая дура!
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Guest

3 минуты назад
интересно, в каком именно банке ей пошли на встречу и исполнили перевод?
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как всё надоело -воровство.обман

11 минут назад
Сперва старушка лоханулась на чудо-лекарство,конечно,её родственники ругались на неё,потом мошенники узнали.что у бабули есть деньги на счёте,вот она и решила втайне от родни вернуть якобы компенсацию. Только смертная казнь таким сволочам !
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Самозанятый спекулянт

12 минут назад
Сколько же она хотела наварить с 468 к. р.???
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111

14 минут назад
на жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и ….
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нквд

17 минут назад
покуда в рашке невведут смертную казнь за мошенничество и казнокрадство такое будет продолжаться
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гость

18 минут назад
Не надо копить если не нужны.Всегда найдутся те кому они нужнее.
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баба

32 минуты назад
мож полиция поможет
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Мишка

33 минуты назад
бедная бабуля, а они твари
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Жадность обыкновенная

36 минут назад
Копила, крохоборничала, родственникам не доверяла-это итог жизнедеятельности бабки. Прошла несколько банков и не послушала умных людей, ведь жадность взяла верх- нужно было вернуть когда-то потраченные деньги от той же глупости.
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