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Протест «желтых жилетов» пошел в Европу

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Волна спонтанных митингов, начавшихся в Париже, прокатилась по Бельгии, Германии, Голландии, Сербии, Черногории и другим странам континента и уже грозит перейти в политическую плоскость.

«Нерешенность многих проблем (во Франции — ред.) спровоцировала протестные движения. По аналогичным причинам это перекинулось в соседние страны», — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Так, в Германии правые уже взяли на вооружение идеи и символику протестов, направив их против мигрантов, а левые выразили солидарность «желтым жилетам» в борьбе с крупным капиталом.

В Бельгии на основе идей французских протестантов уже готовятся сформировать партию к предстоящим в 2019 году выборам в Европарламент. 


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