Происшествия

57 минут назад

40-летнего мужчину сбили насмерть на выезде из Липецка

13 3244
#Авария #ДТП
2
40-летнего мужчину сбили насмерть на выезде из Липецка

Сегодня утром на Елецком шоссе в Липецке недалеко от поворота к селу Косыревка произошло ДТП со смертельным исходом.

40-летний мужчина перебегал дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля "SsangУong". Травмы полученные пешеходом оказались смертельными.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
13 3244
#Авария #ДТП
2

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

2 минуты назад
Правильно людишки,продолжайте бегать где попало и спорить кто же сильнее,вы или авто
ответить

Алексей. А.

2 минуты назад
Да попал рома!
ответить

однозначно

3 минуты назад
за каким х его туда занесло? отбойники со всех сторон...
ответить

Гостья

3 минуты назад
Работник, хэнк для таких как вы специально там построили наземный пешеходный переход, чтоб не сбивали никого. А вам все по прежнему жопу свою лень донести до него. Вот поэтому так и происходит, не только водители должны уважать пешеходов, но и пешеходы тоже. Пешеход ОБЯЗАН убедится в безопасности перехода через дорогу, и всегда проще жопу свою остановить, чем автомобиль! Жертвенное место - сами виноваты! Там и отбойник стоит чтоб такие придурки не перебегали дорогу
ответить

Вольфганг

3 минуты назад
Нашёл место где ПЕРЕБЕГАТЬ! подождать и перейти спокойно,наверно не интересно.
ответить

Это только в России а в особенности в липецке

7 минут назад
Бросили неряшливо простынку на лицо никакой человечности даже после смерти
ответить

хэнк

13 минут назад
НЕСУТСЯ ВЕЧНО, КАК СОБАКУ СБИЛИ И ВСЕ ..ЖИВОТНОЕ СБИВАЮТ ТАК ПЕРЕЖИВАЮТ СТАРАЮТСЯ ТИШЕ ЕХАТЬ .. А ТУТ ВИДЯТ ЛЮДИ ПЛОХАЯ ДОРОГА И ВСЕ РАВНО ПОДНАЖАТЬ ГАЗА ..КТО ПЕРЕХОДИТ ДОРОГУ МОЖЕТ БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК, МОЖЕТ СЛУЧИЛОСЬ ЧТО ТУТ ВСЕ ЗНАЮТ МОСТ СДЕЛАЛИ ПОТОМУ ЧТО ДТП ВСЕ ВРЕМЯ , ДА И МЕСТО ТАМ ТАКОЕ ЖЕРТВЕННОЕ ...
ответить

З Г Д

13 минут назад
Зачем публиковать фотографию с такими подробностями. Это очень жестоко по отношению к людям. Редакторы Город 48 в очередной раз подтверждают свою профнепригодность.
ответить

Работник

13 минут назад
А почему на трассе на старом косырёвском кладбище нет разрыва дя пешехода. Ведь уехать в зимнее время с кладбища на маршруте вообще не реально, автобусы ходят 1 в час. И стоять будет ли автобус в не известности? Часто их в назначенное время просто не бывает,и приходится лесть через разделительные отбойники чтобы уехать в город. Не ужели нельзя поставить пешеходный знак и сделать проход для пешеходов??????
ответить

Турист

26 минут назад
Кто знает кого сбили?фамилия
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Четыре человека пострадали в столкновении «ВАЗ-2107» и «БМВ»
#Авария #ДТП
Четыре человека пострадали в столкновении «ВАЗ-2107» и «БМВ»

сегодня, 10:20

Происшествия
Полицейские задержали 22-летнего мошенника
#мошенничество
2
Полицейские задержали 22-летнего мошенника

сегодня, 08:47

Происшествия
Пенсионерка забила соседского щенка насмерть и попала под уголовное дело
#животные
32
Пенсионерка забила соседского щенка насмерть и попала под уголовное дело

сегодня, 08:40

Происшествия
Огонь уничтожил сельское подворье
#пожар
Огонь уничтожил сельское подворье

сегодня, 08:05

Происшествия
На месте пожара в Задонском районе сильно пахнет газом
#пожар
3
На месте пожара в Задонском районе сильно пахнет газом

вчера, 23:19

Происшествия
Погибших в аварии на газораспределительной станции нет
#газопровод
6
Погибших в аварии на газораспределительной станции нет

вчера, 22:00

Происшествия