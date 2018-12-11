Происшествия
57 минут назад
40-летнего мужчину сбили насмерть на выезде из Липецка
Сегодня утром на Елецком шоссе в Липецке недалеко от поворота к селу Косыревка произошло ДТП со смертельным исходом.
40-летний мужчина перебегал дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля "SsangУong". Травмы полученные пешеходом оказались смертельными.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.
Гость
Алексей. А.
однозначно
Гостья
Вольфганг
Это только в России а в особенности в липецке
хэнк
З Г Д
Работник
Турист