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14 минут назад
Липецкая вечЁрка: премия врачей, рост «мусорного» тарифа и нападение на женщину
Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей новостей Липецка и региона в пятницу, 7 декабря.
Самым обсуждаемым сообщением дня стала награда для врачей. Управление здравоохранения Липецкой области стало лауреатом премии «За качество и безопасность медицинской деятельности» в номинации «Снижение смертности от злокачественных новообразований».
Также пользователям было интересно узнать про аварию у вокзала. На улице Гагарина столкнулись автомобили «Митсубиси» и «Хендай». Столкновение было жестким - доставать людей из салонов разбитых машин пришлось спасателям.
Много комментариев оставлено под сообщением насчет предновогоднего увеличения «мусорного» тарифа. Сколько придется выкладывать за услугу, не знают ни в областном управлении ЖКХ, ни в Центре по обращению с твердыми коммунальными отходами Липецкой области, ни у регионального оператора. Но, то что больше, чем сейчас – точно.
Кроме того, липчане сегодня интересовались подробностями разбойного нападения на автомобилистку. Дважды судимый мужчина отнял автомобиль у подвезшей его женщины.
Также пользователям было интересно узнать про аварию у вокзала. На улице Гагарина столкнулись автомобили «Митсубиси» и «Хендай». Столкновение было жестким - доставать людей из салонов разбитых машин пришлось спасателям.
Много комментариев оставлено под сообщением насчет предновогоднего увеличения «мусорного» тарифа. Сколько придется выкладывать за услугу, не знают ни в областном управлении ЖКХ, ни в Центре по обращению с твердыми коммунальными отходами Липецкой области, ни у регионального оператора. Но, то что больше, чем сейчас – точно.
Кроме того, липчане сегодня интересовались подробностями разбойного нападения на автомобилистку. Дважды судимый мужчина отнял автомобиль у подвезшей его женщины.
Кузьмич