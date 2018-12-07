Новости в instagram

14 минут назад

Липецкая вечЁрка: премия врачей, рост «мусорного» тарифа и нападение на женщину

1 167
#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: премия врачей, рост «мусорного» тарифа и нападение на женщину

Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей новостей Липецка и региона в пятницу, 7 декабря.

Самым обсуждаемым сообщением дня стала награда для врачей. Управление здравоохранения Липецкой области стало лауреатом премии «За качество и безопасность медицинской деятельности» в номинации «Снижение смертности от злокачественных новообразований».

Также пользователям было интересно узнать про аварию у вокзала. На улице Гагарина столкнулись автомобили «Митсубиси» и «Хендай». Столкновение было жестким - доставать людей из салонов разбитых машин пришлось спасателям.

 Много комментариев оставлено под сообщением насчет предновогоднего увеличения «мусорного» тарифа. Сколько придется выкладывать за услугу, не знают ни в областном управлении ЖКХ, ни в Центре по обращению с твердыми коммунальными отходами Липецкой области, ни у регионального оператора. Но, то что больше, чем сейчас – точно.

Кроме того, липчане сегодня интересовались подробностями разбойного нападения на автомобилистку. Дважды судимый мужчина отнял автомобиль у подвезшей его женщины.
1 167
#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кузьмич

7 минут назад
а снег идет и никто его убирать не хотел...
ответить

Еще в рубрике

Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть осторожными на скользких дорогах
#снегопад
27
Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть осторожными на скользких дорогах

сегодня, 16:08

Общество
На улице Космонавтов опрокинулся «Ниссан»
#Авария #ДТП
35
На улице Космонавтов опрокинулся «Ниссан»

сегодня, 13:37

Происшествия
Дело о забитом до смерти мальчике будут рассматривать присяжные
#суд #присяжные
48
Дело о забитом до смерти мальчике будут рассматривать присяжные

сегодня, 11:53

Происшествия
Анатолий Котенев: «В Липецке у меня друзья, в этом году я гостил у вас, наверное, раз шесть»
#"Липецкий выбор" #кинофестиваль #творческий вечер
1
Анатолий Котенев: «В Липецке у меня друзья, в этом году я гостил у вас, наверное, раз шесть»

сегодня, 02:55

Культура
Елена Цыплакова: «Сериалы - вовсе не такой простой жанр, как кажется»
#"Липецкий выбор" #кинофестиваль #Цыплакова.
2
Елена Цыплакова: «Сериалы - вовсе не такой простой жанр, как кажется»

сегодня, 02:05

Культура
Фоторепортаж с открытия кинофестиваля «Липецкий выбор»
#"Липецкий выбор" #кинофестиваль #творческий вечер.
3
Фоторепортаж с открытия кинофестиваля «Липецкий выбор»

вчера, 23:10

Культура