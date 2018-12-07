Жюри присяжных начнет рассмотрение дела о забитом до смерти ребенке во вторник

В Липецком областном суде определились с составом присяжных.

Во вторник в Липецком областном суде начнется слушание уголовного дела по обвинению 25-летнего мужчина в убийстве сына его сожительнице. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда, судить липчанина будут присяжные. Процесс будет открыт для прессы.



Подсудимому мужчине предъявлено обвинение по пп. «в» «д» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство ребенка, совершенное с особой жестокостью. Преступление было совершено в конце октября 2017 года. Двухлетнего мальчика избил сожитель его мамы. Пока женщина была на работе, а ее безработный приятель сидел без дела с ее детьми дома, мужчина часто воспитывал ребят двух и семи лет кулаками и ремнем. В конце октября сожитель в очередной раз побил младшего сына своей сожительницы. Мать привезла ребенка к врачам только через четыре дня, уже в бессознательном состоянии. Находящегося в коме мальчика срочно положили в реанимационное отделение областной детской больницы. Малыш скончался.



Сожитель матери мальчика сразу признался во всем полиции. Мужчина утверждает, что лишь раз ударил малыша по голове, а тот упал и стукнулся. Вместе с этим, врачи нашли на теле ребенка множество следов побоев.