Елена Цыплакова: «Сериалы - вовсе не такой простой жанр, как кажется»

На просьбу о небольшом интервью перед церемонией открытия кинофестиваля «Липецкий выбор» известная советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России Елена Цыплакова сначала ответила: «Так сегодня днем у нас уже была пресс-конференция».

Пришлось объяснять, что GOROD48 потому и является самым читаемым Интернет-СМИ Центрального Черноземья, что предпочитает пресс-конференциям эксклюзивное общение.

- Не любите пресс-конференции? - поинтересовалась Цыплакова.

- Это все равно, что из общей миски есть, - ответили мы, и согласие на беседу было тут же получено.

В жизни Цыплаковой недавно произошло важное событие. 1 декабря было объявлено, что Елена Октябревна назначена главным режиссером Московского областного театра драмы и комедии, который базируется в Обнинске. Об этом назначении мы тоже поговорили, но в первую очередь коснулись Липецка.

- Мы раньше уже встречались с вами на «Липецком выборе». То есть вы у нас по счету уже...

- Так и есть - второй раз. И вновь я председательствую в жюри художественных фильмов.

- То есть вы будете оценивать работу коллег. Говорят, это очень неблагодарное занятие.

- Что поделать...

- А как же истина «Не суди и сам судим не будешь»? Ведь кто-то из знакомых может обидеться, что жюри во главе с вами отдало первый приз не ему.

- Это тоже часть нашей профессии. В конце концов, кому-то нужно работать и в жюри.

- Что происходит в вашей творческой жизни сейчас?

- Меня назначили главным режиссером московского областного театра, поэтому все мысли только о нем. Сейчас занята театром. За последний год на экраны вышли четыре сериала с моим участием, но такого плотного графика съемок пока больше не будет. Театр требует к себе внимания.

- Кстати о сериалах. Часто слышал от артистов критику в адрес этого жанра - мол, неглубокое искусство, примитивные образы, съемки, сделанные «на коленке». Все критикуют и все снимаются. Почему возникает это противоречие? Деньги?

- В этом есть человеческое лицемерие. На самом деле сериалы - это серьезное занятие, потому что работает огромное количество людей, есть возможность подолгу говорить со зрителем. Есть очень интересные и качественно сделанные сериалы, есть - не очень интересные. Многое зависит от самого материала.

- Про вашу новую должность в театре. А может ли Московский областной театр приехать с гастролями в Липецк?

- Я бы с удовольствием. Я даже заговорила об этом с вашим начальством. У меня давнее сотрудничество с этим театром: поставленный мною спектакль «Мать Иисуса» по замечательной пьесе Александра Володина идет на сцене в Ногинске уже 8-й год. Судьбу театра я знаю, и мне известно, что с гастролями в Липецке мы еще не были. Надеюсь, что в будущем удастся привезти в Липецк несколько спектаклей.

- Когда в Ногинске, Москве или еще где-нибудь при вас упоминают Липецк, то какие ассоциации приходят на ум?

- У вас очень приятная атмосфера, чудные люди (ударение на первый слог, прим.), замечательный дворец культуры, в котором мы с вами сейчас находимся. Я очень радуюсь, что фестиваль «Липецкий выбор» живет и развивается. Липчане и интересом смотрят фильмы, подходят и делятся своим мнением, выражают благодарность. Тем более, что программа фестиваля уже не простая - спасибо тем, кто выбирал фильмы для конкурса, они отобрали действительно качественное кино. У вас есть показы документальных фильмов, которые, к сожалению, мало где увидишь - только на фестивалях.

- Что-нибудь на память о Липецке увезете с собой в Москву?

- Посмотрим, я ведь только приехала. В гостинице у нас очень забавные расписные колокольчики - может быть, куплю себе такой же.



Поклонники с удовольствием фотографировались со знаменитой артисткой.





