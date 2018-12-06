Фоторепортаж с открытия кинофестиваля «Липецкий выбор»

Показывать фильмы в нашем городе начали с понедельника, но торжественное открытие провели сегодня.

В областной Центре культуры, народного творчества и кино сегодня прошло торжественное открытие XI кинофестиваля «Липецкий выбор».







Открывал конкурс вице-губернатор Липецкой области Юрий Таран, а от имени представителей киноиндустрии слово на сцене держала Народная артистка России Елена Цыплакова. «Звездная» гостья («Святая Катерина, пошли мне дворянина») в Липецке - официальное лицо, ведь она возглавляет жюри конкурса игровых фильмов.







- Очень приятно видеть, что ваш кинофестиваль продолжает жить и развивается, - сказала Цыплакова, - Поверьте, и за липецким кинофестивалем следят представители киноиндустрии и радуются, если отмечают их работы. Кинофестивалей в нашей стране осталось не так много, и «Липецкий выбор» - один из них. Конкурсов документального кино сейчас вообще днем с огнем не сыщешь, а у вас уделено должное внимание этому жанру.







На открытии кинофестиваля прошел и творческий вечер заслуженного артиста республики Беларусь Анатолия Котенёва.







Артист сыграл более сотни ролей, а самый известные его персонаж - капитан Шубин, главный герой фильма «Секретный фарватер», который воюет с фашистами в годы Великой Отечественной на Балтийском флоте. В Шубина влюблена девушка, которую сыграла Лариса Гузеева, ныне главный специалист в стране по свадьбам и любовным отношениям.

Котенев в течение полутора часов пел, читал стихи и рассказывал со сцены истории из своей биографии. Например, как они в студенческие годы вместе с Сергеем Гармашом чуть не были отчислены из школы-студии МХАТ за то, что посреди учебного года решили рвануть в Невинномысск проведать родителей Котенёва.







Формально «Липецкий выбор» открыли сегодня, но конкурсные показы документальных фильмов начались еще с понедельника. А сегодня перед открытием кинофестиваля зрители увидели и первые художественные: «Прощаться не будем» (режиссер Павел Дроздов) и «Временные трудности» (Михаил Расходников).



За победу в номинации «За лучшее игровое полнометражное кино» будут бороться 8 картин. Помимо названных это «Ваш репетитор» (Антон Коломеец), «История одного назначения» (Авдотья Смирнова), «Карп отмороженный» (Владимир Котт), «Ван Гоги» (Сергей Ливнев), «Облепиховое лето» (Виктор Астафьев), «В кейптаунском порту» (Александр Велединский).

На фестивале определят победителей в восьми номинациях, в том числе за лучшие мужскую и женскую роли, лучшую режиссерскую работу. Предусмотрен и «Приз зрительских симпатий», а также награда «За высокую духовность».

Завершится кинофестиваль 9 декабря. В этот день в 18.00 на сцене ОЦКНТ назовут победителей.































Интервью с Анатолием Котенёвым и Еленой Цыплаковой появятся на нашем сайте в ближайшее время.

Выражаем благодарность руководству и сотрудникам ОЦКНТ за помощь в подготовке материала.