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Исполнители госзаказа будут отчитываться по каждому тендеру

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#госзакупки

Со следующего года исполнители госзаказа будут отчитываться о своих расходах отдельно по каждому тендеру. 

Речь идет о контрактах, подлежащих казначейскому сопровождению (в основном это заказы на сумму от 100 млн рублей). Об этом «Известиям» рассказал замруководителя Федерального казначейства Александр Демидов.

По его словам, изменения позволят исключить намеренное завышение сторонами стоимости госконтрактов и нецелевую растрату бюджетных средств.

Подобная практика уже три года используется в российской оборонной отрасли. В результате часть малого и среднего бизнеса ушла с рынка. Эксперты объяснили это возросшими затратами исполнителей на документальное оформление контрактов и их невозможностью соответствовать предъявленным требованиям.

Тем не менее, специалисты поддержали инициативу. Мера позволит сэкономить бюджетные средства, сделает ценообразование более прозрачным и положительно скажется на сроках исполнения контрактов. Кроме того, повышенный контроль будет удерживать от нарушений и самих заказчиков, считают они. 


138
#госзакупки

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