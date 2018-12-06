Общество

сегодня, 11:00

«СУ–5 Трест «Липецкстрой» признан банкротом

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#дольщики #СУ-5 #Михаил Захаров
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«СУ–5 Трест «Липецкстрой» признан банкротом

В сентябре 2018 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилась Федеральная налоговая служба в лице МИФНС России № 6 по Липецкой области с заявлением о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «СУ–5 Трест «Липецкстрой».

По заявлению МИФНС России № 6 по Липецкой области ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» имеет задолженность по обязательным платежам в бюджет в размере 1,5 млн. рублей.

Определением   суда,  резолютивная  часть  которого  оглашена  5 декабря,  ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» признано несостоятельным – банкротом и в отношении него введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим утвержден Щенников Олег Евгеньевич, являющийся членом некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 3 апреля 2019 года. 

Напомним, что дочернее предприятие «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» является одним из основных застройщиков микрорайона «Европейский». Председатель Совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров этим летом заявил о продаже всех своих активов в Липецке.

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#дольщики #СУ-5 #Михаил Захаров
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Комментарии (9)

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Опять

19 минут назад
Опять Путин виноват! Захаров ему заносил заносил-откаты, взятки, магарычи. А Путин взял и кинул дольщиков Захарова. Ну и сволоч этот Путин)))
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Б

22 минуты назад
Дольщик, Там же где и мразь Путин ,А забыл, Путин не приделах!!!!
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Он к вам больше Дольщики

26 минут назад
Не вернётся! Он иммигрировал за границу! Так что аривидерчи!
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Прохожий

44 минуты назад
А где Захаров???)))
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Стропальщик

47 минут назад
Снимите этих бедолаг наконец с панели - зима на дворе.
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Дольщик

48 минут назад
Где сама сволочь захаров???
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Ник

сегодня, 11:36
К сожалению только в нашей стране, руководство обанкротившихся предприятий после банкротств продолжают жить на широкую ногу: особняки, недвижимость за границей и.т.д
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дольщица

сегодня, 11:24
Заявить - не значит продать!
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Алексей

сегодня, 11:13
Значки,что-то другое купит Где нибудь за ,,,,,
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