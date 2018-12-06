«СУ–5 Трест «Липецкстрой» признан банкротом

В сентябре 2018 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилась Федеральная налоговая служба в лице МИФНС России № 6 по Липецкой области с заявлением о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «СУ–5 Трест «Липецкстрой».

По заявлению МИФНС России № 6 по Липецкой области ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» имеет задолженность по обязательным платежам в бюджет в размере 1,5 млн. рублей.

Определением суда, резолютивная часть которого оглашена 5 декабря, ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» признано несостоятельным – банкротом и в отношении него введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим утвержден Щенников Олег Евгеньевич, являющийся членом некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 3 апреля 2019 года.

Напомним, что дочернее предприятие «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» является одним из основных застройщиков микрорайона «Европейский». Председатель Совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров этим летом заявил о продаже всех своих активов в Липецке.