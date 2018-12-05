Общество

сегодня, 09:32

Липчане напишут юридический диктант

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#диктант #право
Липчане напишут юридический диктант

Проверить свои знания можно в вузе.

Липецкая область присоединится к акции «Юридический диктант». Проверить свои правовые знания можно будет заочно (до 10 декабря на сайте) и очно 7 декабря. Известно, что площадкой «Юридического диктанта» в Липецке станет ЛГПУ. Старт акции запланирован на в 12 часов.

Принять участие в написании диктанта может любой желающий в возрасте от 14 лет на бесплатной основе. Все участники получат сертификаты. За час участникам нужно ответить на 30 вопросов.

Диктант впервые прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч участников. Он проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Организаторами Диктанта выступают Ассоциация юристов России, Деловая Россия, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Агентство стратегических инициатив.
333
#диктант #право

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