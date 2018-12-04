Водитель сбил насмерть пенсионера и скрылся с места аварии

Оказалось, что мужчина был пьян, а ранее неоднократно привлекался к уголовное ответственности.

В производстве отдела по Липецкой области находится уголовное дело, возбужденное 8 ноября по факту ДТП, совершенного ранним утром 4 ноября на улице Баумана в Липецке. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, водитель автомобиля «ВАЗ-2104» сбил насмерть 63-летнего пешехода. С места аварии водитель скрылся.



Следствием установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 33-летний житель Липецкой области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений. Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что в момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, что образует в его действиях состав преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ.



23 ноября подозреваемого задержали. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Его причастность к совершению данного преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ, установлена собранными материалами уголовного дела. Ведется следствие.

