Происшествия

20 минут назад

Водитель сбил насмерть пенсионера и скрылся с места аварии

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#авария #ДТП
Водитель сбил насмерть пенсионера и скрылся с места аварии

Оказалось, что мужчина был пьян, а ранее неоднократно привлекался к уголовное ответственности.

В производстве отдела по Липецкой области находится уголовное дело, возбужденное 8 ноября по факту ДТП, совершенного ранним утром 4 ноября на улице Баумана в Липецке. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, водитель автомобиля «ВАЗ-2104» сбил насмерть 63-летнего пешехода. С места аварии водитель скрылся.

Следствием установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 33-летний житель Липецкой области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений. Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что в момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, что образует в его действиях состав преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ.

23 ноября подозреваемого задержали. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Его причастность к совершению данного преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ, установлена собранными материалами уголовного дела. Ведется следствие.
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#авария #ДТП

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