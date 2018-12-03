Общество

27 минут назад

По факту закупки компьютеров для задонской школы возбуждено уголовное дело

4 743
#закупки #следствие
По факту закупки компьютеров для задонской школы возбуждено уголовное дело

Ранее о спорном лоте рассказали липецкие сторонники Навального.

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту закупки администрацией Задонского района компьютерного оборудования для построенной в райцентре новой школы на 800 мест. 

Как сообщал GOROD48, что липецкий штаб Алексея Навального опубликовал на Ютубе расследование по этому лоту. Глава штаба Илья Данилов рассказал о закупке администрацией района для школы компьютерного оборудования ценой в 27,9 млн рублей.Тендер выиграла московское ООО «Дрофа-новая школа». Данилова возмутило то, что по некоторым позициям цена закупок в разы разнится с рыночной ценой аналогичной по техническим параметрам техники. 

Так, администрация Задонского района покупает четыре планшетных компьютера «для коворкинга» за 26,1 тысячи рублей каждый и еще 41 такой же планшет для учеников. Итого - на миллион с хвостиком рублей. Но в Сети можно найти, по словам Данилова, точно такую же технику Digma Tve 1801 3G Cherry trail Z 8300. Цена такого планшета - 13 тысяч рублей. То есть вдвое меньше. Также он подверг сомнению ценовые требования к другой технике в закупке. 

В итоге Илья Данилов свел все к тому, что персональную ответственность за это должен нести глава Задонского района Григорий Мосолов. 

- Пусть автор ролика внимательно читает документы закупки. Лицензионное программное обеспечение может стоить больших денег. А для компьютеров учителей мы покупаем большое количество лицензионных программ. Будем разбираться с тем, что сказал автор ролика. Это однозначно клевета. Возможно, подадим на него в суд, - заявил GOROD48 глава района. 

Видимо, внимательнее прочитать документы решили сотрудники полиции, которые позже провели товароведческую экспертизу. Анализ показал, что цена на технику и впрямь могла быть завышена. Правда, как стало известно GOROD48, внимание правоохранительных органов привлекла эта сделка еще до расследования штаба Навального в Липецке. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, следственным управлением УМВД России по Липецкой области дело было передано в СУ СК РФ по Липецкой области. В пресс-службе регионального управления следственного комитета отметили, что к ним еще это дело не поступило.
4 743
#закупки #следствие

Комментарии (5)

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Ктулху

25 секунд назад
ЖОРА, ничего он не скажет. А ценник там весьма завышен, причём не по основным позициям, а по ширпотребу, колонки компьютерные ценник просто слоновий. А по поводу ПО, скорее всего его уже не существует. школьники потёрли., И ещё скажите, что такое ковокинг, это когда бабы танцуют, виляя жопой?
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Нечего на зеркало пенять

1 минуту назад
ded, коли рожа крива
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Молодцы

2 минуты назад
Навальновцы!
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ded

9 минут назад
рожа в поряде
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ЖОРА

18 минут назад
А ЧТО НА ЭТО СКАЖЕТ НАШ БАНКИР
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