Общество

сегодня, 13:17

Липчанин обокрал магазин в соседней области

1 439
#кража
1
Липчанин обокрал магазин в соседней области

Ранним утром 1 декабря владелец продуктового магазина в селе Большой Избердей Петровского района Тамбовской области обнаружила, что кто-то ночью взломал дверной замок и проник внутрь.

Из магазина пропала алкогольная и табачная продукция, продукты питания и предметы бытовой химии. Ущерб, причиненный магазину, сейчас устанавливается.

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа полиции. Рядом с магазином полицейские обнаружили следы транспортного средства, брошенный мешок. С места взлома и из магазина эксперт-криминалист изъял оставленные преступником следы. Подворный обход и опрос местных жителей помог получить оперативную информацию. Несколько дней назад кто-то видел незнакомую машину ВАЗ-2115 серебристого цвета с номерами липецкого региона.

При помощи коллег из Липецкой области установлен разыскиваемый автомобиль, а также его владелец. Им оказался 29-летний житель города Грязи, ранее судимый за кражи. Протектор шин автомобиля полностью совпал со следами, оставленными на месте кражи. Мужчина сознался в краже и рассказал, что часть похищенного успел сбыть местным жителям. Часть петровским полицейским удалось изъять и вернуть в магазин.

Следственным подразделением возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В рамках следственных действий установлено, что подозреваемый несколько дней назад проезжал по населенным пунктам Петровского района, выбирал магазины для совершения краж в ночное время. Проводится сбор улик и доказательств совершения преступления.

 

1 439
#кража
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Путин

59 минут назад
Народ голодный , он кушать хочет !!!Скоро за палки возьмётся , по голове власть бить будет
ответить

Еще в рубрике

Липчане обсудят проект новой дороги из «Университетского»
#публичные слушания #дорога #проект
Липчане обсудят проект новой дороги из «Университетского»

16 секунд назад

Общество
Хаким Габдракипов больше не будет кормить липчан пирожками «под тараканами»
#потребительский рынок #антисанитария
1
Хаким Габдракипов больше не будет кормить липчан пирожками «под тараканами»

10 минут назад

Общество
На ночной зимней трассе заглох автобус следовавший в Липецк
#трасса #помощь
2
На ночной зимней трассе заглох автобус следовавший в Липецк

24 минуты назад

Общество
Управление по делам молодежной политики возглавит москвичка
#назначения
26
Управление по делам молодежной политики возглавит москвичка

сегодня, 12:37

Общество
В Липецке ищут владельца машины «Скорой помощи»
#автохлам
8
В Липецке ищут владельца машины «Скорой помощи»

сегодня, 12:17

Общество
Почти треть липчан зарабатывают менее 15 000 рублей в месяц
#зарплата #рейтинг
30
Почти треть липчан зарабатывают менее 15 000 рублей в месяц

сегодня, 11:18

Общество