Липчанин обокрал магазин в соседней области

Ранним утром 1 декабря владелец продуктового магазина в селе Большой Избердей Петровского района Тамбовской области обнаружила, что кто-то ночью взломал дверной замок и проник внутрь.

Из магазина пропала алкогольная и табачная продукция, продукты питания и предметы бытовой химии. Ущерб, причиненный магазину, сейчас устанавливается.

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа полиции. Рядом с магазином полицейские обнаружили следы транспортного средства, брошенный мешок. С места взлома и из магазина эксперт-криминалист изъял оставленные преступником следы. Подворный обход и опрос местных жителей помог получить оперативную информацию. Несколько дней назад кто-то видел незнакомую машину ВАЗ-2115 серебристого цвета с номерами липецкого региона.

При помощи коллег из Липецкой области установлен разыскиваемый автомобиль, а также его владелец. Им оказался 29-летний житель города Грязи, ранее судимый за кражи. Протектор шин автомобиля полностью совпал со следами, оставленными на месте кражи. Мужчина сознался в краже и рассказал, что часть похищенного успел сбыть местным жителям. Часть петровским полицейским удалось изъять и вернуть в магазин.

Следственным подразделением возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В рамках следственных действий установлено, что подозреваемый несколько дней назад проезжал по населенным пунктам Петровского района, выбирал магазины для совершения краж в ночное время. Проводится сбор улик и доказательств совершения преступления.