«Никогда такого не было, и вот опять»

Небольшой снегопад застал коммунальщиков врасплох.

Первый несильный снегопад уже взывает проблемы у участников движения. Дороги Липецка в снежной каше.Вчерашний прогноз ГУ МЧС по Липецкой области о снегопадах сбылся. Серьезной метели еще не было, а дороги в городе уже в каше. Участники дорожного движения отмечают, что техника проезжую часть не чистила. Хотя, стоит отметить, что в районе центрального рынка один трактор приводит в порядок проезд у автобусных остановок.Напомним, что спасатели передавали сильный снег ночью, метель, на дорогах снежные заносы до 18.00 2 декабря в регионе.