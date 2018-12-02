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сегодня, 11:01

«Никогда такого не было, и вот опять»

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#снег
«Никогда такого не было, и вот опять»

Небольшой снегопад застал коммунальщиков врасплох. 

Первый несильный снегопад уже взывает проблемы у участников движения. Дороги Липецка в снежной каше. 

Вчерашний прогноз ГУ МЧС по Липецкой области о снегопадах сбылся. Серьезной метели еще не было, а дороги в городе уже в каше. Участники дорожного движения отмечают, что техника проезжую часть не чистила. Хотя, стоит отметить, что в районе центрального рынка один трактор приводит в порядок проезд у автобусных остановок. 

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Напомним, что спасатели передавали сильный снег ночью, метель, на дорогах снежные заносы до 18.00 2 декабря в регионе. 


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#снег

Комментарии (3)

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Местный

1 минуту назад
Ирина, точно на комбинате этого добра
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Ирина

25 минут назад
Шлаком)))
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Липчанин

46 минут назад
Маршрут: нов районы- Новолипецк-центр- нов районы ( поездка по Космонавтов-Стаханова) , пытались чистить ГАИ - пересечение Неделена и 50 лет НЛМК. И главный вопрос: чем они посыпают ТАКИМ безумно ЧЁРНЫМ? Чернозёмами?
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