Депутат Липецкого горсовета родила мальчика

Случилось это впервые в в новейшей истории городского заксобрания.

Сегодня утром мальчика родила депутат Липецкого городского Совета Александра Гвозденко. Такого факта еще не было в новейшей истории горсовета, ведущего отчет своей деятельности с момента распада Советского Союза.



Александре Гвозденко - 38 лет. Она - генеральный директор АО «НПФ «Социальное развитие».



В Липецком городском Совете депутатов пятого созыва Александра Гвозденко (фракция "единая Россия") работает в двух постоянных комиссиях: по бюджету и муниципальной собственности, а также по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства.





фото: glavupdk.bfm.ru





