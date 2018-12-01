Общество

31 минуту назад

Депутат Липецкого горсовета родила мальчика

4 298
#Александра Гвозденко
Депутат Липецкого горсовета родила мальчика

Случилось это впервые в в новейшей истории городского заксобрания.

Сегодня утром мальчика родила депутат Липецкого городского Совета Александра Гвозденко. Такого факта еще не было в новейшей истории горсовета, ведущего отчет своей деятельности с момента распада Советского Союза.    

Александре Гвозденко - 38 лет. Она - генеральный директор АО «НПФ «Социальное развитие».

В Липецком городском Совете депутатов пятого созыва Александра Гвозденко (фракция "единая Россия") работает в двух постоянных комиссиях: по бюджету и муниципальной собственности, а также по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства.


фото: glavupdk.bfm.ru



4 298
#Александра Гвозденко

Комментарии (4)

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Гость

3 минуты назад
Ну родила и родила. Им ли не рожать с их доходами.
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цирк

4 минуты назад
и как она только все успевает делать ,наверное все руки в мозолях-148 процентов
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Прочитал и не понял

8 минут назад
Что за тупой пиар депутата. Именно, что тупой. И враньё 100%(((
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Липчанин

10 минут назад
Поздравляю. Здоровья и счастья Вам обоим.
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