Происшествия

сегодня, 09:36

Лебедянь заволокли клубы пара

9 2679
#пожар
2
Лебедянь заволокли клубы пара

Продолжается ликвидация последствий пожара на складе завода строительных машин.

Лебедянцы размещают в соцсетях снимки затянутого оранжевыми клубами города. Это — последствия ночного пожара на складе завода строительных машин. Но бояться лебедянцам нечего.



  - Это не дым, а пар. Под завалами еще могут тлеть конструкции, при проливке на них попадает вода и из-за разницы температур образуется пар, - рассказали GOROD48 пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Ситуация находится под полным контролем. Сейчас пожарные занимаются разбором сгоревших конструкций. Само возгорание ликвидировано.

Напомним, сегодня ночью пожар охватил склад завода строительных машин в Лебедяни. Огонь распространился на площади в 1 000 квадратных метров. К месту пожара выехали несколько подразделений МЧС в составе 44 человек с 16 единицами техники. К шести утра возгорание потушили. На складе полностью сгорела крыша. Пострадавших нет.
9 2679
#пожар
2

Комментарии (9)

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Чернобыльская АЭС

20 минут назад
без паники, никакого радиационного заражения в Припяти и Чернобыле нет ! ( из сообщений по TV )
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дети мутанты из Лебледяни

37 минут назад
пар не бывает оранжевого цвета
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Вспомнил

43 минуты назад
фильм про войну - там немцы испытывали газ отравляющий на наших пленных. Точно такого цвета!
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МЧС

53 минуты назад
Почему дым оранжевый? Оранжевый дым - сигнал опасности по ГОСТУ!
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Мордор

55 минут назад
одним словом.
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@

57 минут назад
Даже если это отрава не признаются как в чернобыле
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Луноход

сегодня, 10:30
О, это же лисий (жаргонное название выбросов оксидов азота), часто такое видим ;)
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Енот

сегодня, 10:17
Вряд ли этот пар полезный
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Удача48

сегодня, 09:54
Взять бы ПЛЕТЬ, да погнать в шею грамотеев!!!!
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