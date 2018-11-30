Происшествия
сегодня, 09:36
Лебедянь заволокли клубы пара
Продолжается ликвидация последствий пожара на складе завода строительных машин.
Лебедянцы размещают в соцсетях снимки затянутого оранжевыми клубами города. Это — последствия ночного пожара на складе завода строительных машин. Но бояться лебедянцам нечего.
- Это не дым, а пар. Под завалами еще могут тлеть конструкции, при проливке на них попадает вода и из-за разницы температур образуется пар, - рассказали GOROD48 пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Ситуация находится под полным контролем. Сейчас пожарные занимаются разбором сгоревших конструкций. Само возгорание ликвидировано.
Напомним, сегодня ночью пожар охватил склад завода строительных машин в Лебедяни. Огонь распространился на площади в 1 000 квадратных метров. К месту пожара выехали несколько подразделений МЧС в составе 44 человек с 16 единицами техники. К шести утра возгорание потушили. На складе полностью сгорела крыша. Пострадавших нет.
- Это не дым, а пар. Под завалами еще могут тлеть конструкции, при проливке на них попадает вода и из-за разницы температур образуется пар, - рассказали GOROD48 пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Ситуация находится под полным контролем. Сейчас пожарные занимаются разбором сгоревших конструкций. Само возгорание ликвидировано.
Напомним, сегодня ночью пожар охватил склад завода строительных машин в Лебедяни. Огонь распространился на площади в 1 000 квадратных метров. К месту пожара выехали несколько подразделений МЧС в составе 44 человек с 16 единицами техники. К шести утра возгорание потушили. На складе полностью сгорела крыша. Пострадавших нет.
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