Общество
сегодня, 13:30
ЛГЭК: «Каток не наш!»
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На улице Алмазной водопроводная сеть оказались бесхозной.
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Сегодня утром в редакцию GOROD48 позвонил водитель-дальнобойщик и рассказал об аварийной ситуации на автомобильной дороге по улице Алмазной.
- Еще в мае в одном месте на дороге забил родник. Очевидно, под землей лопнула водопроводная труба. Никто ничего не предпринимал. Ну, и нам было все равно. Но сейчас начались морозы. И на дороге появился лед. На улице Алмазной находятся промпредприятия и склады. А ездить по катку как-то не интересно. Особенно на фуре, - говорит водитель.
Действительно, в указанном нам дальнобойщиком месте GOROD48 обнаружил каток. Вернее, то, что от него оставил бульдозер, который попытался счистить с асфальта лед, но преуспел в этом лишь частично.
Мы обратились за комментариями в пресс-службу ЛГЭКа.
- Водопроводная сеть по улице Алмазной не находится в зоне эксплуатационной ответственности ЛГЭКа. Очевидно, она принадлежит какому-то предприятию. Может, одному из обанкротившихся заводов. Сейчас эта сеть - бесхозяйная, - ответили нам в ЛГЭКе.
Итак, первый каток в Липецке залит. И будет существовать, очевидно, до первого серьезного ДТП.
- Еще в мае в одном месте на дороге забил родник. Очевидно, под землей лопнула водопроводная труба. Никто ничего не предпринимал. Ну, и нам было все равно. Но сейчас начались морозы. И на дороге появился лед. На улице Алмазной находятся промпредприятия и склады. А ездить по катку как-то не интересно. Особенно на фуре, - говорит водитель.
Действительно, в указанном нам дальнобойщиком месте GOROD48 обнаружил каток. Вернее, то, что от него оставил бульдозер, который попытался счистить с асфальта лед, но преуспел в этом лишь частично.
Мы обратились за комментариями в пресс-службу ЛГЭКа.
- Водопроводная сеть по улице Алмазной не находится в зоне эксплуатационной ответственности ЛГЭКа. Очевидно, она принадлежит какому-то предприятию. Может, одному из обанкротившихся заводов. Сейчас эта сеть - бесхозяйная, - ответили нам в ЛГЭКе.
Итак, первый каток в Липецке залит. И будет существовать, очевидно, до первого серьезного ДТП.
7 1416
СЛЕСАРЬ..
Дорогая редакция
ЛЭГК
СЛОВ НЕТ
Во
гостья
А как???