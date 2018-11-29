ЛГЭК: «Каток не наш!»

На улице Алмазной водопроводная сеть оказались бесхозной.

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Сегодня утром в редакцию GOROD48 позвонил водитель-дальнобойщик и рассказал об аварийной ситуации на автомобильной дороге по улице Алмазной.



- Еще в мае в одном месте на дороге забил родник. Очевидно, под землей лопнула водопроводная труба. Никто ничего не предпринимал. Ну, и нам было все равно. Но сейчас начались морозы. И на дороге появился лед. На улице Алмазной находятся промпредприятия и склады. А ездить по катку как-то не интересно. Особенно на фуре, - говорит водитель.



Действительно, в указанном нам дальнобойщиком месте GOROD48 обнаружил каток. Вернее, то, что от него оставил бульдозер, который попытался счистить с асфальта лед, но преуспел в этом лишь частично.



Мы обратились за комментариями в пресс-службу ЛГЭКа.



- Водопроводная сеть по улице Алмазной не находится в зоне эксплуатационной ответственности ЛГЭКа. Очевидно, она принадлежит какому-то предприятию. Может, одному из обанкротившихся заводов. Сейчас эта сеть - бесхозяйная, - ответили нам в ЛГЭКе.



Итак, первый каток в Липецке залит. И будет существовать, очевидно, до первого серьезного ДТП.

