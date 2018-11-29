Общество

сегодня, 13:30

ЛГЭК: «Каток не наш!»

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ЛГЭК: «Каток не наш!»

На улице Алмазной водопроводная сеть оказались бесхозной.

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Сегодня утром в редакцию GOROD48 позвонил водитель-дальнобойщик и рассказал об аварийной ситуации на автомобильной дороге по улице Алмазной.

- Еще в мае в одном месте на дороге забил родник. Очевидно, под землей лопнула водопроводная труба. Никто ничего не предпринимал. Ну, и нам было все равно. Но сейчас начались морозы. И на дороге появился лед. На улице Алмазной находятся промпредприятия и склады. А ездить по катку как-то не интересно. Особенно на фуре, - говорит водитель.

Действительно, в указанном нам дальнобойщиком месте GOROD48 обнаружил каток. Вернее, то, что от него оставил бульдозер, который попытался счистить с асфальта лед, но преуспел в этом лишь частично. 
 
Мы обратились за комментариями в пресс-службу ЛГЭКа.

- Водопроводная сеть по улице Алмазной не находится в зоне эксплуатационной ответственности ЛГЭКа. Очевидно, она принадлежит какому-то предприятию. Может, одному из обанкротившихся заводов. Сейчас эта сеть - бесхозяйная, - ответили нам в ЛГЭКе. 

Итак, первый каток в Липецке залит. И будет существовать, очевидно, до первого серьезного ДТП.
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Комментарии (7)

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СЛЕСАРЬ..

45 секунд назад
В ЛГЭКе ответили " безхозяйная " , а вы просите бесхозную. Уточните : поможем ... .
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Дорогая редакция

3 минуты назад
я о№№№№ЕВАЮ. Так найдите кому принадлежит, и че теперь? Вода будет бить родником до какого периода. Полный ждец!
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ЛЭГК

4 минуты назад
Лгэк это упыри и воры.
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СЛОВ НЕТ

24 минуты назад
СТРАНА ИДИОТОВ!!!!!!!
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Во

28 минут назад
А как???, И что там сверх естественного?Вода!А что там самогон должен быть! Провели в советское время,хоз способом. На баланс не передали вот и висит.Не прорвало ,ни кто бы и не вспомнил.
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гостья

сегодня, 14:21
А как???, а идея....а то вот нас заливает и заливает уже года четыре в подвале воды полно и лгэк мол не могут сделать ничего...судя, что не могут никак отремонтировать, то может тогда и в доме бесхозное и нечего им платить?))))
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А как???

сегодня, 14:11
В безхозной сети оказалась вода? Может быть у нас в доме сделаете безхозный водопровод с водой, чтобы ЛГЭКу не платить?
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