Общество

57 минут назад

37-летний житель Усмани нашелся

1 649
37-летний житель Усмани нашелся

Мужчина жив

Объявленный в розыск пропавший житель Усмани нашелся. Он жив.
1 649

Комментарии (1)

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48

28 минут назад
Ну и Слава Богу!!!
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