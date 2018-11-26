Лебедянец обокрал дом

Вор не побрезговал ни чем

25 ноября в МОМВД обратилась 46-летняя гражданка с заявлением о том, что в период с 21 по 24 ноября в деревне Нижнее Брусланово неизвестный путем выбивания задней двери из дома по ул.Барской совершил кражу электрического провода, двух люстр, проигрывателя, кровати, трех пуховых подушек и из надворных построек совершил кражу металлических изделий.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 33-летний житель Лебедянь.



Расследование проводит МОМВД России "Лебедянский".