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Лебедянец обокрал дом

1 357
#кража
Лебедянец обокрал дом

Вор не побрезговал ни чем

25 ноября в МОМВД обратилась 46-летняя гражданка с заявлением о том, что в период с 21 по 24 ноября в деревне Нижнее Брусланово неизвестный путем выбивания задней двери из дома по ул.Барской совершил кражу электрического провода, двух люстр, проигрывателя, кровати, трех пуховых подушек и из надворных построек совершил кражу металлических изделий.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 33-летний житель Лебедянь.

Расследование проводит МОМВД России "Лебедянский".
1 357
#кража

Комментарии (1)

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Нонка

22 минуты назад
Что сделал Лебедрянец-обосрал дом?!Лихо!
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