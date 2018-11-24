«Застывшее время»: отрезанная от цивилизации деревня доживает свой век

Деревня Казинские выселки находится на границе Липецкой и Тамбовской областей.

В начале прошлого века здесь жили около трёхсот человек. Сегодня едва ли наберется пятнадцать. Судьба деревни похожа на судьбу многих сел, некогда процветающих при советских колхозах. Однако сегодня ситуация иная. Жителям Казинских выселок придётся доживать свой век здесь - в условиях, далёких от цивилизации: без воды, газа, продуктового магазина, без дороги в деревню, куда «скорая» может проехать только в сухую погоду.



Заброшенных домов здесь много - в них сохранились мебель, одежда, иконы, старые фотографии. На деревянном потолке ещё висит люстра, бережно сохранённые фотографии передают надежду на светлое будущее когда-то живших здесь людей. Менялись поколения, рождались дети, подрастали, переезжали в Москву и привозили на лето внуков. Их развлекали простыми самодельными игрушками - такими, как волчок из диска электросчетчика, сохранившийся по сей день.