Липецкий экс-игрок сборной России забивает за «тонущий» клуб (ВИДЕО)

Максима Григорьева уже нет в сборной России и в Премьер-Лиге, но зато он на виду в ФНЛ.

В недавнем матче сборной России по футболу в Швеции (0:2) спасать нашу команду во втором тайме вышел Антон Заболотный. А липецкий первопроходец в национальной команде России 28-летний нападающий Максим Григорьев сейчас не выступает на высшем уровне, но иногда оказывается на виду в ФНЛ.

Григорьев принес победу калининградской «Балтике» в минувшем туре на ее поле над самым результативным представителем лиги столичным «Чертаново» - 2:0.

Фаворитами в этом матче считались москвичи, а игра держала интригу до последнего. Ключевым стал удар головой Григорьева на 77-й минуте - в сетку ворот гостей влетел победный мяч.







За три минуты до финального свистка защитник Сослан Таказов упрочил преимущество балтийцев. Героем матча стал и калининградский вратарь Илья Лантратов, на счету которого уже пятый «сухой» матч в сезоне.



Максим Григорьев в нынешнем сезоне является одним из лидеров «Балтики» - 21 матч, 4 гола. На пару с еще одним экс-футболистом Премьер-Лиги Владимиром Дядюном он является лучшим бомбардиром команды.

А вот у самой «Балтики» дела обстоят не очень. Клуб занимает лишь 16-е место в ФНЛ (23 матча, 25 очков). Не последнюю роль играют финансовые проблемы. На днях администрация Калининградской области все же нашла деньги на погашение долгов - 165 миллионов рублей, для сравнения это примерно пять годовых бюджетов «Металлурга». При этом Калининград, который летом принимал матчи чемпионата мира-2018, был и остается футбольным городом: на игру с «Чертаново» пришли более 4 тысяч зрителей.

Максим Григорьев начинал заниматься футболом в СДЮШОР «Металлург», затем перебрался в спортивный интернат столичного «Спартака». Выступал за «Спартак», столичный «Локомотив», «Ростов». В 2012-14 гг. при итальянском тренере Фабио Капелло принял участие в 4-х матчах на национальную сборную страны.



Фото и видео ФК "Балтика" (Калининград)

