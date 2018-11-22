Общество

13 минут назад

Ребенка ударило током в подъезде: управляющая компания оштрафована на 125 000 рублей

1 187
#управляющие компании
Ребенка ударило током в подъезде: управляющая компания оштрафована на 125 000 рублей

Прокуратура Левобережного района Липецка провела проверку по информации УМВД России по Липецку о поражении несовершеннолетнего ребенка током в подъезде дома №31 по улице Дзержинского.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, дом, в котором произошел инцидент, находится в оперативном управлении жилищной управляющей компании ООО "Центр коммунального обслуживания" ( ООО «ЦКО»).

В ходе проверки установлено, что поражение ребенка электрическим током стало возможным вследствие свободного доступа к общедомовому вводно-распределительному устройству электрической энергии.

Помимо этого, проверка показала, что содержание остального имущества дома также не соответствует установленным требованиям : лестничные клетки нуждались в ремонте в связи с отслоением штукатурки и повреждением полового покрытия, нарушением целостности оконных блоков, электропроводка эксплуатировалась с нарушением требований безопасности, почтовые ящики находились в неисправном состоянии, не проводилась санитарная уборка подъездов и др.

Бездействие ООО «ЦКО» по исполнению принятых на себя обязательств стало основанием для возбуждения прокурором района по результатам проверки дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

На основании акта прокурорского реагирования мировой судья судебного участка № 1 Левобережного судебного района г. Липецка оштрафовал жилищную управляющую компанию в размере 125 тыс. рублей.

1 187
#управляющие компании

Комментарии (1)

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злоба , желчь и зависть

2 минуты назад
Помимо этого, проверка показала, что содержание остального имущества дома также не соответствует установленным требованиям --может почаще надо проверки делать , УК ПРИВОКЗАЛЬНАЯ - сейчас СЛОБОДА возьмите ЛЮБОЙ ДОМ , такая же хрень !
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