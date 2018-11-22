«Черная пятница» начинается

Как продлить дни главных скидок в году и получить при этом двойную выгоду?

Многие липецкие покупатели замерли в ожидании скидок «Черной пятницы». Мы спешим сообщить, что есть магазины, в которых самая выгодная «пятница» в году уже началась раньше всех.

«Черная пятница» на российском рынке явление новое, но стремительно набирающее популярность. В американской традиции «Черная пятница» уже около 80 лет открывает сезон рождественских распродаж, и этот день считается уже чуть ли не официальным праздником. Многие американцы даже берут отгул, чтобы совершить покупки по самым выгодным ценам.

А вот в России «Черная пятница» имеет свои особенности - в частности, распродажи длятся не один, а несколько дней и поэтому не нужно отпрашиваться с работы и бежать в магазин, стараясь обогнать своего коллегу. Акций и скидок хватит на всех.

Присоединились к акции и продуктовые ритейлеры, причем первопроходцем стала торговая сеть «Пятёрочка». Она первой запустила в своих универсамах глобальную маркетинговую акцию и объявила аж две недели «черных пятниц» - с 13 по 26 ноября 2018 года.

Что представляет собой первая в России продуктовая «Черная пятница» на «Пятёрочку»? Правила просты: любому покупателю достаточно сделать покупку, и за каждые 555 рублей в чеке ему дадут купон на 100 рублей. Использовать купон можно при следующих покупках от 555 рублей. Но и это не все. В «Пятёрочке» сейчас в несколько раз увеличилось и без того всегда внушительное количество скидок на продукты и бытовые товары. Скидки доходят до 55 процентов.

- Мы уже воспользовались предложением «Пятёрочки» и остались довольны, - говорит липчанка Юлия Ивлева. - Готовимся к новогоднему столу заранее и уже с выгодой закупили консервы, зеленый горошек, конфеты.

По нашим наблюдениям, акция в «Пятёрочке» нашла живой отклик у покупателей. Ведь многие в магазинах во время каждого визита набирают продукты больше чем на 555 рублей, а тут получается двойная экономия - и скидки, и еще подарок в 100 рублей. В итоге, можно позволить себе гораздо больше за те же, по сути, деньги.

Директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина подтверждает:

«В этом году «Пятёрочка» решила присоединиться к глобальной маркетинговой акции. Для нас это очередная возможность порадовать наших покупателей и предложить им самые выгодные условия для покупок. Мы хотим, чтобы наши покупатели стали участниками мирового явления. И чтобы праздник скидок продолжался для гостей наших универсамов как можно дольше, мы объявляем недели «черных пятниц!»

Словом, на глобальную «распродажу» в «Пятёрочке» успеет каждый и точно не прогадает.

Подробности акции на сайте https://5ka.ru/