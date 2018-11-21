Общество

сегодня, 15:56

За шесть спиленных дубов жителю области придется заплатить свыше 300 тысяч рублей

14 1745
#лес
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За шесть спиленных дубов жителю области придется заплатить свыше 300 тысяч рублей

Прокуратура намерена взыскать эти деньги через суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в октябре житель деревни Михайловка Долгоруковского района спилил в урочище «Даниловский» шесть дубов, причинив лесному хозяйству материальный ущерб в размере 308 324 руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Обвиняемый полностью признал свою вину.

Поскольку до настоящего времени обвиняемый не возместил причиненный незаконной порубкой ценных пород деревьев материальный ущерб прокурор обратился в суд с требованием взыскать его в принудительном порядке.

14 1745
#лес
1

Комментарии (14)

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сегодня, 18:08
А сколько деревьев спилили по указу Иванова?
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Правдоруб

сегодня, 18:01
В Липецке дубы в дапартаменте культуры,они деньги распилили в двух парках. Нижний банкрот,Калимбет на воле.
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за

сегодня, 17:20
дубы не только штраф ,но и посадить надо.Это не сосны ,их надо долго ждать когда вырастут
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#

сегодня, 17:11
Мотя, уже давно известно это,ну самокритично,мододец
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Мотя

сегодня, 16:52
Вот я дура.
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 16:50
Маргарита, ))) на мой дом так и рухнул тополь((( До этого ездил с фотками в администрацию... "Компенсацию" дали - 20 тыр. ... Материал стоил только 25, ну, а работа... Самому спилить нельзя!
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 16:47
Мотя, в Долгоруковском районе не чем дышать???
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гостья

сегодня, 16:23
Мотя, не чем дышать ему...ничего, сча по проспекту все деревья спилятся вполне законно и будет где дышать
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Маргарита

сегодня, 16:19
Третий год пишем во все инстанции, что бы нам спили березу и липу высотой около 20 м!!!! Никакого толка вообще! Деревья стоят напротив нашего дома и угрожают не только нашему дому, но и линиям электропередач и прохожим! И самим пилить нельзя, сразу штраф впарят!Вот думаю мужик тоже не спроста их пили начал. Меня просто поражают наши законы! К нам даже никто не приехал и не посмотрел, одни отписки, что денег нет и эти 2!!!!дерева не включены в план.
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.....

сегодня, 16:18
Зато дальний восток вагонами на китай выпиливаем..
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