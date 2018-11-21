За шесть спиленных дубов жителю области придется заплатить свыше 300 тысяч рублей

Прокуратура намерена взыскать эти деньги через суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в октябре житель деревни Михайловка Долгоруковского района спилил в урочище «Даниловский» шесть дубов, причинив лесному хозяйству материальный ущерб в размере 308 324 руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Обвиняемый полностью признал свою вину.

Поскольку до настоящего времени обвиняемый не возместил причиненный незаконной порубкой ценных пород деревьев материальный ущерб прокурор обратился в суд с требованием взыскать его в принудительном порядке.