Водитель иномарки со столичными номерами попался на автохамстве в Липецке

Автомобилист нарушил правила дорожного движения.

Водитель черного «Форд Фокус» со столичными номерами уличен в автохамстве. Мужчина нарушил правила дорожного движения на перекрестке Папина-Доватора в Липецке. Маневры нарушителя зафиксировал видеорегистратор.





Сначала темный седан объехал стоящий у стоп-линии автомобиль, потом притормозил на «зебре», но продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и уехал в сторону улицы Юных Натуралистов. Весь этот комплекс нарушений «тянет», как минимум - на солидный штраф, как максимум — на полугодовое лишение прав.