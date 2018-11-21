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Водитель иномарки со столичными номерами попался на автохамстве в Липецке

32 3140
#автохам
4
Водитель иномарки со столичными номерами попался на автохамстве в Липецке

Автомобилист нарушил правила дорожного движения.

Водитель черного «Форд Фокус» со столичными номерами уличен в автохамстве. Мужчина нарушил правила дорожного движения  на перекрестке Папина-Доватора в Липецке. Маневры нарушителя зафиксировал видеорегистратор.


Сначала темный седан объехал стоящий у стоп-линии автомобиль, потом притормозил на «зебре», но продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и уехал в сторону улицы Юных Натуралистов. Весь этот комплекс нарушений «тянет», как минимум - на солидный штраф, как максимум — на полугодовое лишение прав.
32 3140
#автохам
4

Комментарии (32)

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Станислав

11 минут назад
Ну что мы как ослы готовы сдать человека, может спешил куда
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Ваня Волков

19 минут назад
ВСЕ МЫ ПРИДУРКИ НА ИНОТАЗАХ
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Саня

23 минуты назад
Может просто задумался,погода плохая,осень,темень.
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21 мкр

35 минут назад
Эка невидаль! На перекрестке Меркулова - 60 лет СССР там где переход от рынка к Макдональдсу такое постоянно происходит.
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ш

40 минут назад
Гость, Петров и Баширов??? Сами? к нам?
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Гость

41 минуту назад
Так это оперативники по служебной необходимости ехали.
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Роман

43 минуты назад
А что за модель авто у сексота Мусоргского? Кто может распознать по воздуховодам?
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гость

47 минут назад
Почитал коменты и просто в шоке сколько малолеток поддерживают вот это мур..ло на форде ,малолеток потому что ни один взрослый вменяемый такого черта за рулём не подержит .единственное за родителей таких малолеток обидно ,100% пытались воспитать людей а получили чертей.
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ш

47 минут назад
Водила!, инопланетяне не видны?
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Водила!

59 минут назад
Конечно светофоры сломаны. Причём видно что все четыре. Мерцание жёлтого света более 40 секунд. Всю съёмку. И сам ты тупой поехал светофор зелёный так и не загорелся. Что нарушаешь?
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