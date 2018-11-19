Баскетбольная «Липчанка» вышла в лидеры ЦФО, но всего на один день

Наши девчата выиграли первый матч в Костроме, но развить успех на другой день не сумели.

Баскетбольная «Липчанка» первые выездные игры сезона провела в Костроме с местной командой «КБК-Юнибаскет», и побелила очки с хозяйками. Первый матч липецкие девчата выиграли - 58:51, а во втором уступили - 46:73.

После победы в субботнем матче «Липчанка» ненадолго даже возглавила турнирную таблицу, но, увы, пока не сумела надолго удержаться в роли лидера.

В первый день «Липчанка» почти все время вела в счете, но в заключительной четверти наступил момент, когда хозяйки сравняли счет - 46:46. Однако тут же сказался опыт и мастерство неувядающей Татьяна Шараповой, которая как нельзя вовремя забросила мяч из-за трехочковой дуги. В дальнейшем Шарапова и Ко уже не отдавали преимущества. Отметим, что лидеры нашей команды Татьяна Шарапова и Анна Пронина в этой игре забросили по три трехочковых. Самой результативной стала Пронина, набравшая 20 очков (+10 подборов, + 5 перехватов), Татьяна Архипова принесла 13 очков (+10 подборов), а Шарапова - 11 (+10 подборов, +5 перехватов).

Развить преимущество на следующий день не удалось. В первую очередь, сказались кадровые проблемы «Липчанок», ведь в Кострому отправились всего 8 игроков, не было в составе и самой титулованной баскетболистки мастера спорта Юлии Гринчевской (Караваевой). В итоге в конце матча липчанкам просто не хватило сил. К большому перерыву счет блы равный - 34:34, но затем более длинная скамейка запасных у «КБК-Юнибаскет» сделала свое дело.

Самой результативной в нашей команде вновь оказалась Пронина - 15 очков, 10 подборов, 5 перехватов. При этом до этого игравшая все матчи без замен Анна досрочно покинула площадку во второй половине матча - силы оказались не беспредельны.

После 4-х матчей в активе «Липчанки» две победы, и вся борьба в турнире еще впереди. Жаль только, что следующие матчи придется проводить аж через месяц. В первенстве «Черноземья» участвуют всего 4 команды, и на вновь площадку наши девчата выйдут лишь 22 и23 декабря, чтобы принять на своей площадке «Энергию» из Иваново.

Положение команд