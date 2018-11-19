В России

сегодня, 07:49

В Россию ездят обменивать биткоины на твердую валюту

1 342
В Россию ездят обменивать биткоины на твердую валюту

В России получила распространение практика обмена биткоинов и других криптовалют на реальные деньги. В данный бизнес вовлечены как граждане страны, так и иностранцы. Об этом «Известиям» сообщили сразу несколько анонимных источников на этом рынке.

Россия стала привлекательной для такого рода сделок из-за отсутствия законодательства, регулирующего хождение криптовалюты.

В европейских странах такие операции легальны и потому прозрачны и с них нужно платить налоги, поэтому участники крипторынка из ближайшего зарубежья везут биткоины в Россию.

«Мы обмениваем криптовалюту на наличные доллары. Обычно едем на машине, чтобы не рисковать с таможенным досмотром в аэропорту», — сообщил один из них.

При этом в стране работают как онлайн-, так и офлайн-обменники.

Участников сделок не пугает, что это полукриминальный бизнес с большими рисками — часть из них становится жертвами грабежей.

1 342

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кривский

40 минут назад
Ору в голосину что значит везем биткоины на машине в Россию??? Вы это реально??? В России полно онлайн обменников и что бы обменять не обязательно ехать в Россию
ответить

Еще в рубрике

В Волгограде из-за пожара в больнице эвакуировали около 500 человек
В Волгограде из-за пожара в больнице эвакуировали около 500 человек

17 минут назад

В России
Мужчину с обрезом задержали в здании правительства Камчатки

39 минут назад

В России
Цены на колбасу могут вырасти на 30%
2
Цены на колбасу могут вырасти на 30%

сегодня, 07:51

В России
Скончался российский певец Евгений Осин
#Евгений Осин
4
Скончался российский певец Евгений Осин

вчера, 12:44

В России
Януковича госпитализировали в НИИ Склифосовского
#Янукович
Януковича госпитализировали в НИИ Склифосовского

вчера, 12:31

В России
В Якутии восемь рыбаков унесло в море на льдине
В Якутии восемь рыбаков унесло в море на льдине

17.11.2018 15:48

В России