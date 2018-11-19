В Россию ездят обменивать биткоины на твердую валюту

В России получила распространение практика обмена биткоинов и других криптовалют на реальные деньги. В данный бизнес вовлечены как граждане страны, так и иностранцы. Об этом «Известиям» сообщили сразу несколько анонимных источников на этом рынке.

Россия стала привлекательной для такого рода сделок из-за отсутствия законодательства, регулирующего хождение криптовалюты.

В европейских странах такие операции легальны и потому прозрачны и с них нужно платить налоги, поэтому участники крипторынка из ближайшего зарубежья везут биткоины в Россию.

«Мы обмениваем криптовалюту на наличные доллары. Обычно едем на машине, чтобы не рисковать с таможенным досмотром в аэропорту», — сообщил один из них.

При этом в стране работают как онлайн-, так и офлайн-обменники.

Участников сделок не пугает, что это полукриминальный бизнес с большими рисками — часть из них становится жертвами грабежей.