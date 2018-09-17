Прирост выдачи кредитных карт липчанам - в четыре раза

Россияне в августе этого года получили 1 миллион новых кредитных карт, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений, при этом самое большое количество карт было выдано в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

Самое большое количество новых кредиток в августе было выдано в Москве — 62,2 тысячи, Московской области — 47,7 тысячи, Краснодарском крае — 33,9 тысячи, Свердловской области — 33,8 тысячи, Санкт-Петербурге — 33,7 тысячи и Республике Башкортостан — 30,5 тысячи.

В свою очередь наименьшее количество кредитных карт было выдано в Пензенской и Кировской (по 8 тысяч), Ярославской (8,1 тысячи) и Архангельской (8,3 тысячи) областях, а также в Республике Бурятия — 8,3 тысячи.

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года была зафиксирована в Липецкой и Белгородской областях. В первом случае количество новых кредиток выросло почти в четыре раза, во втором — почти в два раза, сообщают РИА Новости.