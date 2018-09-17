Экономика

сегодня, 08:22

Прирост выдачи кредитных карт липчанам - в четыре раза

1 300
#кредиты
Прирост выдачи кредитных карт липчанам - в четыре раза

Россияне в августе этого года получили 1 миллион новых кредитных карт, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений, при этом самое большое количество карт было выдано в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

Самое большое количество новых кредиток в августе было выдано в Москве — 62,2 тысячи, Московской области — 47,7 тысячи, Краснодарском крае — 33,9 тысячи, Свердловской области — 33,8 тысячи, Санкт-Петербурге — 33,7 тысячи и Республике Башкортостан — 30,5 тысячи.

В свою очередь наименьшее количество кредитных карт было выдано в Пензенской и Кировской (по 8 тысяч), Ярославской (8,1 тысячи) и Архангельской (8,3 тысячи) областях, а также в Республике Бурятия — 8,3 тысячи.

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года была зафиксирована в Липецкой и Белгородской областях. В первом случае количество новых кредиток выросло почти в четыре раза, во втором — почти в два раза, сообщают  РИА Новости.


1 300
#кредиты

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

^_^

42 минуты назад
да, да. Странное дело, чегой то у нас в августе столько новых карточек появилось? Удивительно! (с * на Рос перешли) перелили из пустого в порожнее
ответить

Еще в рубрике

За чертой бедности выживают 9% липчан
#доходы населения
43
За чертой бедности выживают 9% липчан

14.09.2018 15:23

Экономика
Статус индивидуального предпринимателя выбирают все больше липчан
#предприниматели
23
Статус индивидуального предпринимателя выбирают все больше липчан

12.09.2018 18:00

Экономика
Внешнеторговый оборот Липецкой области вырос на четверть за счет экспорта
#экспорт
2
Внешнеторговый оборот Липецкой области вырос на четверть за счет экспорта

12.09.2018 17:31

Экономика
Коров и индюшат Липецкая область покупает в Германии, инкубационное яйцо - в Голландии
#импорт
16
Коров и индюшат Липецкая область покупает в Германии, инкубационное яйцо - в Голландии

11.09.2018 15:32

Экономика
Первая ветряная электростанция может появиться в Липецкой области уже в следующем году
#энергетика
30
Первая ветряная электростанция может появиться в Липецкой области уже в следующем году

11.09.2018 14:45

Экономика
Липецкий технопарк гудит как трансформатор
#технопарк Липецк
45
Липецкий технопарк гудит как трансформатор

10.09.2018 12:28

Экономика